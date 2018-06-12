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7 yaşındaki çocuk derede boğuldu

Sakarya’nın Pamukova ilçesinde 7 yaşındaki çocuk girdiği derede boğularak hayatını kaybetti.

7 yaşındaki çocuk derede boğuldu

12 Haziran 2018 22:29

Olay, Pamukova ilçesi Ahiler Mahallesi mevkiinde bulunan Kürtaliler Deresi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 5 arkadaşı ile serinlemek için dereye giden 7 yaşındaki Hikmet Atov bir derede bulunan taşların arasına sıkıştı. Atov’un sıkıştığını gören arkadaşları bağırmaya başladı. Bağırış seslerini duyan çevredeki vatandaşlar olay yerine koştu. Küçük çocuğun suyun içerisinde çırpındığını gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların yardımıyla dereden kurtarılan çocuk sağlık ekiplerince Pamukova İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 7 yaşındaki talihsiz çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Jandarma konuyla ilgili inceleme başlattı.  

 

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