Edinilen bilgilere göre, kaza Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Kayıhan Beldesinde meydana geldi. 7 yaşındaki bir çocuğun kıl payı ölümden döndüğü ve güvenlik kameralarına an be an yansıyan korkunç kaza şöyle oldu:

Kayıhan İlköğretim Okulunda öğrenim gören İ.A. isimli 7 yaşındaki çocuk, yolun sol tarafındaki okulun kapısında arkadaşları ile birlikte koşarak çıktı ve aniden yola doğru fırladı. Bu sırada yolda ilerleyen M.D. idaresindeki 03 UU 084 kamyonet, okulun önüne yaklaştığı sırada, aracı fark etmeyen çocuk, bir anda aracın sol tarafına büyük bir hızla çarpıyor ve ardından kamyonetin arka tekerliğinin altında kaldı. Ardından kamyonetin altında bir süre sürüklenen İ.A., daha sonra aracın altında çıkarak hareketsiz olarak yattı. Olayı fark eden kamyonet sürücüsü yaklaşık 3 metre gittikten sonra aracına durdurarak hemen küçük çocuğun yardımına koştu. Araç sürücüsü, yerde yatan çocuğu kaldırarak ayakta tutmaya çalıştı. Kazadan sonra kendinden geçen çocuk ise sürücünün kucağına yığılıp kaldı. Sürücü ve çevredekiler ise olay yerinden geçen bir otomobili durdurarak talihsiz çocuğu hastaneye götürmek üzere araca bindirerek olay yerinden ayrıldı.

Kazada yaralanan İ.D.’nin, Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde tedavisinin devam ettiği ve durunun ciddiyeti koruduğu öğrenildi.

Kazanın ardından gözaltına alınan araç sürücüsü M.D.’nin ise ifadesinin ardından serbest bırakıldığı ve olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.