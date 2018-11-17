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7 yaşındaki çocuk kanalizasyon çukuruna düştü

7 yaşındaki çocuk kanalizasyon çukuruna düştü
7 yaşındaki çocuk kanalizasyon çukuruna düştü

Kayseri'de kaçan topunu almak isteyen 7 yaşındaki çocuk kanalizasyon çukuruna düşerek ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Mimarsinan mahallesi Aras sokakta meydana gelen olayda iddiaya göre evinin bahçesinde oyun oynayan 7 yaşındaki Ö.N., kaçan topunu almak isterken yaklaşık 3 metrelik kanalizasyon çukuruna düştü. Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve 112 sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu düştüğü çukurdan çıkarılan Ö.N., ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ö.N.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan Ö.N.'nin yakınları, kurtarma çalışmalarını gözyaşları içerisinde seyretti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.  

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