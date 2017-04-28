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7 yaşındaki çocuk oyuncağının pilini yuttu

Adana'da 7 yaşındaki bir çocuk, oyuncağının pilini yutarak hastanelik oldu.

7 yaşındaki çocuk oyuncağının pilini yuttu

28 Nisan 2017 10:03

Seyhan ilçesinde meydana gelen olayda, tornacılık yapan 4 çocuk babası Talip Çakmak, sabahleyin işe gitti. Evin tek erkek çocuğu Ali Talip Çakmak (7) ise kahvaltısını yaptıktan sonra pilli oyuncaklarıyla oynamaya başladı.

Çakmak, bir oyuncağı çalışmayınca pillerini çıkardı. Çakmak, ağzına aldığı pili bir anda yuttu. Ancak korkup bu durumu annesine önce anlatmadı. Çakmak öksürmeye başlayıp rahatsız olunca anne, oğluna "Ne oldu oğlum neden öksürüyorsun" diye sordu. Ali Talip ise oyuncağın pilini yuttuğunu söyledi. Anne Ayşegül Çakmak, eşine hemen durumu bildirdi.

Eve gelen baba oğlunu Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ne getirdi. Serviste çocuğun röntgen filmi çekilip serum takıldı. Çekilen filmde pilin çocuğun midesinde olduğu görüldü. Bir süre sonra da endoskopi uygulanarak pil çıkarmak istendi ancak pil bağırsaklara kadar indiği için çıkartılamadı. Çocuğa serviste gerekli ilaç tedavisi uygulandıktan sonra evine gönderildi. Şimdi pilin kendiliğinden çıkması bekleniyor. 

Ali Talip Çakmak, oyuncakları ile oynarken pili ağzına alıp yuttuğunu, daha sonra rahatsızlanınca annesine dediğini, çok korktuğunu anlattı. 

Baba Talip Çakmak ise oğlunun oyun oynarken oyuncağının pilini yuttuğunu, bunun için işteyken eşinin kendisini aradığını, hastaneye geldiklerini, tedavi uygulandığını ancak pilin kendiliğinden çıkmasını beklediklerini söyledi. 

Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya
 

Etiketler: 7 yaşındaki çocuk


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