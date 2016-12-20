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7 yaşındaki çocuk Pitbull saldırısına uğradı

Karabük'te başıboş dolaşan Pitbull cinsi köpek, apartman içerisinde 7 yaşındaki Onur Yaka'ya saldırarak yaraladı.

7 yaşındaki çocuk Pitbull saldırısına uğradı

20 Aralık 2016 13:22
7 yaşındaki çocuk Pitbull saldırısına uğradı - Tıkla İzle

Olay, önceki akşam merkeze bağlı Kayabaşı Mahallesi Karadeniz Caddesi’nde meydana geldi. Aygül ve Şaban Yaka çifti, 7 yaşındaki çocukları Onur’u da yanlarına alarak akşam arkadaşlarının evine oturmaya gitti. Bir süre sonra markete gitmek için evden çıkan Aygül Yaka, başıboş dolaşan Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Yaka’nın taş atarak kurtulduğu köpek, çığlık atarak apartmana kaçan oğlunun peşinden gitti. Kaçarken yere düşen küçük çocuğun kolunu kapan köpek, vatandaşların müdahalesine rağmen bırakmadı. Şaban Yaka, köpeğin üzerine atlayarak oğlunu kurtardı. Köpek daha sonra gözlerden kayboldu. Kayabaşı İlkokulu 1. sınıf öğrencisi Onur Yaka, olay yerine çağrılan ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaka ailesi, karakola giderek köpeğin sahibi olduğu iddia edilen O.G.’den şikayetçi oldu.

Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde oğlunun tedavisi süren Aygül Yaka, sokaklarda köpeklerin sürekli gezdiğini söyleyerek, “O tür köpekler sokakta tehlike saçıyor. Pitbull köpeğinin sokakta başıboş gezmesi normal bir şey mi? Belediye niye toplamıyor? Bugün benim çocuğumun kolunu ısıran yarın başka bir çocuğu öldürebilir. Bütün mahalleli ayıramamış. Eşim üzerine atlayarak zor bıraktırmış. Yine de 5 tane dişi geçmiş. Yasak değil mi bu köpekler? Niye besliyorlar, niye sokağa salıyorlar? Oğlumun sağlık durumu iyi. Aşıları ve tedavileri devam ediyor. Kontrol altında. Karakola giderek şikayetçi olduk” dedi.

Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan küçük çocuk Onur Yaka ise "Apartmanın içerisinde beni kovaladı. Dönüp köpeğin üzerinden zıpladım. Dışarıya düşünce beni kokladıktan sonra kolumu ısırdı" diye konuştu. 

Yasin Erdem

Etiketler: Karbük, Pitbull saldırısı


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