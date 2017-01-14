Alınan bilgiye göre, merkez Osmangazi ilçesi Çukurca Mahallesi Nilüfer Caddesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Sürücüsünün henüz kimliği tespit edilemeyen ve sigortası olmayan 16 ZR 232 plakalı otomobil aşırı hız sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybedip otobüs durağına daldı. Annesi ve ablasıyla dişçiye gitmek için otobüs bekleyen 7 yaşındaki Enes Güleç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti .

Kazada yaralanan Naziye Güleç (16) Münise Güleç (39) İsmail Sarı (41) Abdullah Yıldırım (52) Cihan Boğa ve kimliği henüz tespit edilemeyen 2 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. 7 yaşındaki Enes Güleç’in vefat haberini alan yakınları gözyaşlarına boğuldular.

Kaza yapan araç sürücüsü, otomobilini terk edip olay yerinden kaçtı. Polis kimliğini tespit ettiği 25 yaşındaki zanlının yakalanması için operasyon başlattı. Kaza yapan otomobil ise olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı.