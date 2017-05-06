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7 yaşındaki trafik polisi, hatalı sürücüleri affetmedi

Karayolları Trafik Güvenliği Haftasında, 7 yaşındaki polis kızı Hulkiye Belemir Çakmaklı ilgi odağı oldu.

7 yaşındaki trafik polisi, hatalı sürücüleri affetmedi

06 Mayıs 2017 12:53

Babasının izinden giden küçük kız, trafikte araçları denetleyerek polis telsizinden kurallara uyulması talimatı verdi. Elindeki deftere trafik kurallarına uymayanları not eden Çakmaklı, sürücülerden de destek buldu.
Erzurum’da Karayolları ve Trafik Güvenliği Haftası Havuzbaşında düzenlenen törenle kutlandı. Törene, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Erdal Onursal, Jandarma Asayiş Şube Müdürü Binbaşı Mustafa Tetik, emniyet ve jandarma mensupları ile öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve istiklal marşının ardından Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdür Vekili Başkomiser Zeki Özkan’ın konuşmasıyla devam eden tören, kompozisyon ve resim dalında dereceye giren öğrencilere ödül verilmesiyle sona erdi.

“Herkes trafik kurallarına uysun”

Törene babası ile katılan sonrasında trafik ışıkları önünde sürücüleri denetleyen 7 yaşındaki polis kızı Hulkiye Belemir Çakmaklı, görenlerin ilgi odağı oldu. Elindeki deftere trafik kurallarına uymayanları not eden Çakmaklı, sürücülerden de destek buldu. Trafik kurallarına uyulmasını isteyen polis kızı, “Trafik haftasını kutluyoruz, herkes trafik kurallarına uysun” diye seslendi. Polis telsizinden haber merkezine sürücülerin kurallara uyması talimatı veren Belemir, trafiği bizzat kendisi denetledi. 

Doğa Alca - Selçuk Kaya

Etiketler: Hulkiye Belemir Çakmaklı, Karayolları Trafik Güvenliği Haftası


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