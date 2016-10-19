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7 yıl sonra gelen esrarengiz meyve

Eskişehir’de, 2009 yılında ayva olarak alıp diktiği fidandan 7 yıl sonra ilk meyvesini alan emekli Semih Yaşar, daha önce görülmemiş bir meyveyle karşılaşınca şaşkınlığa uğradı.

7 yıl sonra gelen esrarengiz meyve

19 Ekim 2016 12:00

Bir kamu kurumunda elektrik teknisyeni olarak yıllarca çalışan 54 yaşındaki Semih Yaşar, kentin kalabalığından, gürültüsünden bunalarak 2009 yılında köyken mahalle statüsüne geçen Kavacık Mahallesi’nde bir ev almaya karar verdi. Sessiz, sakin ve hava kirliliği alt seviyelerde olan mahalleden evini alan Yaşar, 2010 yılındaki emekliliğinin ardından yaşamının büyük bir bölümünü geçireceği evin bahçesine çeşitli türlerde fidanlar dikmeye karar verdi. Bir fidancıdan ayva fidanı alan Yaşar, bunu evinin bahçesine dikti. Aradan geçen 7 yılın ardından ilk defa bu yıl meyve alan Yaşar, eşine az rastlanır bir durumla karşılaştı. Görüntüsü elma, armut ve ayvaya benzeyen tadı mayhoş meyvenin ne olduğu merak konusu oldu. Yaşar, yıllar önce ayva diye diktiği fidandan elde ettiği ve Türkiye’de daha önce görülmediği öne sürülen meyvenin ne olduğunu bulmanın peşine düştü.

İHA’ya açıklamalarda bulunan Semih Yaşar, 2009 yılında ayva fidanı olarak aldığı meyve ağacının ilk defa bu sene meyve verdiğini söyledi. Yaşar, “Bahçede her çeşit meyve ağacı olsun istedik. Ayva ağacımız yoktu, ayva fidanı aldık diktik. Herkesin ayvası açıyordu, ama bizim ayva açmıyordu. Yaprakları ayvaya benziyordu, ama yıllarca meyve vermedi. Geçen seneye kadar ağaç çiçek açıyor, meyvesi ceviz kadarken dökülüyordu. En son bu sene dört dörtlük meyve verdi. 7 sene sonra ne olduğunu anlayamadığımız bir meyveye sahip olduk” dedi.

“Hoş ve lezzetli bir meyve”
Yaşar, ziraatçılardan bu meyvenin cinsini tespit etmelerini isteyerek, şöyle devam etti: “Hamken bir şey anlamadık, tadı falan mayhoştu. Olgunlaşınca bir daha tadına baktık, ama birkaç meyvenin tadını aynı anda barındırdığını fark ettik. Genellikle ayva ama elma, armut ve muşmula tadının da olduğunu gördük. Aslında hoş ve lezzetli bir meyve. İsmini, ne olduğunu internetten de araştırdım ama ne olduğunu bulamadım. Ziraatçılardan bu meyvenin cinsinin ne olduğunu tespit etmelerini istiyorum.” 

Kadir Çetin - Selim Kuşcu

Etiketler: eskişehir, esrarengiz meyve


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