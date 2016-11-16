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7 yılda 338 can kurtardılar

Tekirdağ Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, ekiplerin 7 yılda 89 arama ve kurtarma olayına müdahale ettiğini ve bu olaylarda 338 kişinin kurtarıldığını 47 kişinin ise cansız olarak olay yerinden çıkarıldığını açıkladı.

7 yılda 338 can kurtardılar

16 Kasım 2016 12:53

AFAD, afet öncesi hazırlık ve zarar azaltma, afet esnasında yapılacak müdahale ve afet sonrasındaki iyileştirme çalışmalarının yönetim ve koordinasyonunu gerçekleştirmek amacı ile çalışmalarına başladı.

Tekirdağ AFAD Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlimizde ‘Afete Hazır Türkiye Eğitimi Projesi’ kapsamında verilen 'Afet Bilinci Eğitimi' ile 7 yılda toplamda 45 bin 643 kişiye eğitim verilmiştir. Tekirdağ AFAD olarak, tatbikat ve eğitimlerle personelimiz müdahalelere hazır hale getirilmekte, kurumumuzun sahip olduğu arama ve kurtarma araç ve gereçleri çağımızın gereklerine göre modernize edilmekte, vatandaşlara verilen Afet Bilinci Eğitimlerimizle, afetlere dirençli toplum oluşturmak üzere çalışmalarımıza devam etmekteyiz" denildi.
Açıklamada, AFAD ekiplerinin 7 yılda 89 arama ve kurtarma olayına müdahale ettiği ve bu olaylarda 338 kişiyi kurtardığı, 47 kişinin ise cansız olarak olay yerinden çıkarıldığı bildirildi. 

Halil Dağ

Etiketler: Tekirdağ Afet ve Acil Durum Müdürlüğü


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