7 yıldır aranan 4 PKK'lı yakalandı



Güvenlik kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, terör örgütü 29 Temmuz 2011'de BDP İstanbul İl Teşkilatı ile birlikte gerçekleştirilen ‘Halk Şöleni' adlı organizasyona katılan bir otomobil güvenlik güçlerince durdurulmuş, içinde saldırı amaçlı hazırlanan patlayıcı ve molotofkokteyli ele geçirilmişti. Patlayıcıların üzerindeki parmak izlerinden yola çıkan polis, bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi 4 teröristi yakalamak için 7 yıldır çalışmalarını sürdürdü. O tarihte elde edilen çalışmalar doğrultusunda hakkında yakalanma kararı ile aranan 1'i kadın 4 PKK üyesi, İstanbul, Malatya ve Şanlıurfa'da bu sabaha karşı düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Teröristlerden 2'sinin İstanbul, diğer 2'sinin ise Şanlıurfa ve Malatya'da yakalandığı öğrenildi.

Gözaltına alınan 4 PKK'lı teröristin, ifadeleri alınmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildiği bildirildi.

Sadık Kahraman