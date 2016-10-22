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7 yıldır erkek berberine tıraş oluyor

Balıkesir’in Edremit ilçesinde kısa saç modellerini tercih eden bir bayan 7 yıldır erkek berberlerinde saç tıraşı olmayı tercih ediyor.

7 yıldır erkek berberine tıraş oluyor

22 Ekim 2016 10:08
7 yıldır erkek berberine tıraş oluyor - Tıkla İzle

Edremit’te yaşayan Pervin Bölükbaşı 7 yıl önce kısa bir saç modeli ile yaşama kararı aldı. Ancak bayan kuaförlerinde istediği saç modelini kestiremeyince bir erkek berberinin kesimini denemeye karar verdi. Bu kesimden memnun kalan Bölükbaşı 7 yıldır saç kesimlerini erkek berberinde yaptırıyor. Erkek berberinin koltuğunda bir bayan gören müşteriler önce şaşırıyor sonra yüzlerinde bir tebessümle tıraş oluyorlar.
7 yıldır erkek berberine giden Pervin Bölükbaşı “7 yıldır, saçımı kestirdikten sonra birkaç kez bayan kuaförlerine gittim. Fakat yaptıkları işi beğenmedim. Kesinlikle bunu yapabilecek tek kişinin erkek berberleri olduğunu düşündüm. 7 yıldır aynı berbere geliyorum. Aynı berberde tıraş oluyorum. İlk zamanlarda buraya geldiğim zaman diğer erkek müşteriler tuhaf karşılıyorlardı. Ama artık onlar bana alıştılar. Tabii ki kısa saçlı bayanlar erkek berberlerini tercih edebilirler” dedi.

Berber Fevzi Songur “Ablamız ilk geldiğinde ilk baştan şaşırdık tabii ki. Ama sonra kesimde zorlanır mıyız? dedik. Ama zorlanmadık. Güzel bir kesim çıkardık. İkinci gelişinde ablamıza daha çok alıştık ve 7 seneden bu yana ablamızı tıraş etmekten memnunuz.”dedi. Müşterileri ile aile olduklarının altını çizen Songur “Biz müşterilerimiz ile aile gibiyiz. Ablamıza hiçbir tepki gelmedi. Ablamız bizimle sohbet eder. Futbol konuşur. Siyaset konuşur. Tartışır. Ülkenin gündemlerini konuşur. Ablamız da bütün müşterilerimizden memnun.”dedi.
Müşteri Saim Gürkan Çetin ise “İlk başta biraz değişik gelmişti. Ablamız uzun yıllardır geliyor buraya. İlk başta bayanların erkek berberinde ne işi var dedik. Sonra baktık ki hiçbir farkımız yok" diye konuştu  

Etiketler: balıkesir, Berber Fevzi Songur


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