70 adet sahte 50 lirayla yakalanan şahıs tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu’nun İsmailbey Mahallesi'nde bir iş yeri sahibi, bir şahsın kendisine verdiği 50 TL'nin sahte olduğundan şüphelenerek polise ihbarda bulundu. Şahsı takibe alan Kastamonu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, başka bir iş yerine girerek sahte 50 TL vermeye çalışırken suçüstü yakalandı. Kastamonu KOM ekipleri, Yusuf E. olduğu tespit edilen şahsı gözaltına alırken üzerinde yaptığı aramada 70 adet sahte 50 TL ele geçirdi.



Sahte paralara el koyan Kastamonu KOM ekipleri, emniyetteki işlemlerinin ardından Yusuf E.’yi adliyeye sevk etti. Yusuf E., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Vedat Yunus İkizoğlu