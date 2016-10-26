Bu sabah saat 09.00 sularında bölgede devriye görevi yapan TCSG 101 Nolu Sahil Güvenlik Botu, Bitez Adaboğazı yakınlarında içi tıka basa dolu göçmen botu ile karşılaştı. 8 metrelik şişme bot ile İstanköy Adası'na gitmeye çalışan kaçaklar Görecek Adası yakınlarında durdurularak Sahil Güvenlik Botuna alındı. Bodrum Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen kaçaklar buradaki işlemlerinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. Aralarında küçük yaşta çocukların da olduğu 70 Pakistanlının işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Eren Ayhan

MUĞLA