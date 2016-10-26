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70 kaçak deniz ortasında yakalandı

Yasa dışı yollarla Bodrum'dan Yunanistan'ın İstanköy (Kos) Adası'na geçmeye çalışan Pakistanlı 70 kaçak Sahil Güvenlik ekibi tarafından yakalandı.

70 kaçak deniz ortasında yakalandı

26 Ekim 2016 15:24
70 kaçak deniz ortasında yakalandı - Tıkla İzle

Bu sabah saat 09.00 sularında bölgede devriye görevi yapan TCSG 101 Nolu Sahil Güvenlik Botu, Bitez Adaboğazı yakınlarında içi tıka basa dolu göçmen botu ile karşılaştı. 8 metrelik şişme bot ile İstanköy Adası'na gitmeye çalışan kaçaklar Görecek Adası yakınlarında durdurularak Sahil Güvenlik Botuna alındı. Bodrum Sahil Güvenlik Karakoluna getirilen kaçaklar buradaki işlemlerinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. Aralarında küçük yaşta çocukların da olduğu 70 Pakistanlının işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

Eren Ayhan
MUĞLA 

Etiketler: deniz ortası, kaçak


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