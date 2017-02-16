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70 metre derinliğindeki kuyuya düşen 'Kuyu' yeni yuvasına kavuştu

İstanbul Beykoz’da 70 metre derinliğindeki kuyuya düşen ve tam 10 gün süren çalışmalar sonucunda kurtarılan yavru köpek “Kuyu" yeni yuvasına ve yaşamına başladı.

70 metre derinliğindeki kuyuya düşen Kuyu yeni yuvasına kavuştu

16 Şubat 2017 16:49

Beykoz’un Dereseki köyündeki düştüğü kuyudan 10 günde kurtarılan ’Kuyu’, tedavisinin ardından Beykoz İtfaiye İstasyonu’ndaki yaşamına başladı. Bir anda Türkiye’nin en meşhur köpeği haline gelen ve itfaiye erlerinin sahiplendiği ‘Kuyu’, yeni bir eve de sahip oldu. Ancak havanın soğuk olması nedeniyle yavru köpek, bir süre itfaiye erleri ile beraber kapalı ortamda hayatına devam edecek.

'Ekibimizin bir elemanı olacak'

Kuyu’nun istasyondaki bakıcılarından itfaiye eri Ümit Ahmetoğlu, ekiplerinin bir parçası olan Kuyu’nun kurtarma ekibi için yardımcı bir köpek olacağını söyledi. Havanın soğuk olması nedeniyle henüz bahçede yuvasında kalmadığını ifade eden Ahmetoğlu, “Bundan sonra bizim yardımcı bir köpeğimiz olacak. Ekibimizin bir elemanı olacak. Bizimle beraber eğitimleri aldıktan sonra çalışmaya başlayacak. Arama kurtarma faaliyetlerinden kendisinden yardım bekleyeceğiz. Şu anda bizimle birlikte içeride yaşıyor. Daha dış ortama alışamadı ama kendi evine girip çıkmakta bir sıkıntı yaşamıyor” dedi.

'Yeni bir tecrübe kazanmış olduk'

Plastik Sanayicileri Derneğinin istasyona getirdiği yuvada yaşayacak olan Kuyu, daha önce benzeri görülmemiş bir kurtarma operasyonu ile düştüğü kuyudan çıkarılmıştı. Bu konuyla ilgili olarak Kuyu’dan çok şey öğrendiklerini söyleyen itfaiye eri Veysel Sivri, “Biz daha önce bu tip bir vakayla karşılaşmadık. Kuyu köpeğimizin sayesinde yeni bir tecrübe kazanmış olduk. İnşallah bundan sonraki vakalarda ne yapacağımızı biliyoruz. Bizden çok o bize yardımcı oldu” ifadelerini kullandı.

(Harun Basat - Serdal Altıntepe / İHA)

Etiketler: İstanbul, Kuyu


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