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70 milyon dolar değerinde kaliforniyum ele geçirildi (Kaliforniyum nedir?)

Başkentte düzenlenen nükleer madde operasyonunda değeri 70 milyon doların üzerinde olduğu ifade edilen kaliforniyum maddesi ele geçirildi. Kaliforniyum nedir?

70 milyon dolar değerinde kaliforniyum ele geçirildi (Kaliforniyum nedir?)

19 Mart 2018 12:56

Ankara’da Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince alınan istihbaratın değerlendirilmesi sonucu yapılan operasyonda değeri 70 milyon doların üzerinde olduğu belirtilen 1.441 gram kaliforniyum madde ele geçirildi. Peki, kaliforniyum nedir?

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; insanlarda iskelet dokudaki biyoakümülasyonu kırmızı kan hücrelerinin oluşumunu bozan, nükleer araştırmalarda ve reaktörlerde, yüksek atom ağırlığına sahip elementlerin sentezinde, altın ya da gümüş arama çalışmalarında, nötron kaynağı olarak kullanılan kaliforniyum maddesinin Ankara'da satılacağı bilgisini alması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar neticesinde kaliforniyum maddesinin 06 HA 489 plakalı araçta muhafaza edildi bilgisine ulaşan ekipler, Ş.Ş. isimli şahsın kullanmış olduğu 06 HA 489 plakalı aracı Ankara'nın Pursaklar ilçesinde durdurarak, gerekli güvenlik önlemlerinin alınması ile arama çalışması yaptı. Yapılan arama sonucunda 1.441 gram kaliforniyum madde ele geçirildi.

Operasyon sonucu yakalanan Ş.Ş., H.Z., Y.A. ve R.A. isimli şahıslar işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılığa sevk edildi.  

Kaliforniyum nedir?

Kaliforniyum, sembolü Cf ve atom numarası 98 olan radyoaktif metalik bir kimyasal elementtir. İlk kez Şubat 1950'de Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley'deki laboratuvarda küriyumun alfa parçacıkları ile bombardıman edilmesiyle üretildi.

Dünyanın en pahalı maddelerinden biri olan kaliforniyum maddesi, nükleer silah başlıklarında ve atom enerjisi santrallerinde kullanılan nadir bir nükleer madde.

Gramı 4 milyon dolar olduğu belirtilen madde, sadece ABD ve Rusya'da üretiliyor. 

Etiketler: Kaliforniyum

 

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