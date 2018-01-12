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70 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, KHK ile kapatılan FETÖ okullarında görev yapan ve FETÖ ile irtibatları tespit edilen 70 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.

70 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi!

12 Ocak 2018 09:50
 

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