Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Genel Cerrahi Bölümü’nden Op. Dr. Mehmet Güler, kasık fıtığı hakkında açıklamalarda bulundu. Kasık fıtığının kasıktaki karın duvarın zarlarının zayıflaması sonucu meydana geldiğini belirten Op. Dr. Güler, “Çoğu zaman kasıkta yumuşak doku şişliği, bazen de kasık ağrısı şeklinde kendini gösterir. Şişlik ayakta durmak, öksürmek hatta ıkınmakla belirginleşir” şeklinde konuştu.

Çok küçük fıtıklar hariç teşhis için sadece muayenenin yeterli olduğunu belirten Op. Dr. Güler, "Kasık fıtığı erkeklerde kadınlara göre 7 kat daha sık görülür. Sıklığı yaşla artar. 70 yaş üstünde neredeyse her 2 erkekten birinde kasık fıtığı vardır. Bağ dokusu bozukluğu olanlarda, şişmanlarda, karın içinde sıvı toplanması olanlarda, uzun süreli öksürüğü olanlarda, uzun süreli kabızlığı olanlarda, ağır işlerde çalışanlarda kasık fıtığı daha çok görülür. Sağ tarafta daha fazla görülür" şeklinde konuştu.

“Fıtık gelişimine zemin anne karnında başlıyor”

Kasık fıtığının erkeklerde daha sık görülme nedenlerine de değinen Op. Dr. Güler, "Erkeklerde, kasıklarda potansiyel zayıflık oluşturan bir tünel bulunur. Bu tünelin içinden sperm kanalı ve yumurtalara giden damarlar geçer. Erkekler anne karnındayken, karın içinde yerleşik durumda olan yumurtalar torbaya bu kasık tünelinden geçiş yaparak inmektedir. Tünel, geçişten sonra kapanmaktadır. Yine de bu durum ileri yaşlarda dokulardaki zayıflama ve zorlayıcı faktörlerin de katkısıyla fıtık gelişimine zemin oluşturmaktadır" dedi.

“Değişik ölçülerde gözlemlenebilir”

Kasık fıtığının en önemli belirtisinin kasıkta şişlik olduğunun altını çizen Op. Dr. Güler, “Şişlik genellikle ayakta dururken belirginleşir, uzanınca hafifler veya kaybolur. Bu şikayet belli belirsiz bir kabarıklıktan, yumruk büyüklüğünde bir şişliğe kadar değişik ölçülerde gözlenebilir. Kasık fıtığı, bazı hastalarda kasıkta ağrı veya şişlikle beraber görülen ağrıyla ortaya çıkabilir. Ancak bu ihtimal ağrısız bir şişlik olmasına göre daha nadirdir. Özellikle sıkışıp kalmaya müsait küçük fıtıklarda ağrı daha ön planda olabilir” ifadelerini kullandı.

"Tedavi edilmeyen fıtık tehlikeli"

Kasık fıtığının uzun süre tedavi edilmemesinin sorunları büyütebileceğini belirten Op. Dr. Güler, “Zaman geçtikçe onarılması gereken alan büyür. Bazı fıtık tiplerinde cilt altında, bazılarındaysa torbada şişlik gelişebilir. Özellikle torbada oluşacak şişlik günlük hayatı etkileyecek derecede sorun oluşturabilir. Zamanla artan şişlik ameliyatı da nispeten zorlaşacaktır. Şişlik içinden sarkan kısım bazen karın örtüleri, bazen de ince bağırsak olabilir” dedi.

“Sıkışma atağı olabilir”

Sarkan kısmın çoğu zaman kendiliğinden karın içine dönebileceği gibi bazen de fıtığın oluşturduğu tünelin en dar yerinde kapana sıkışmış gibi sıkışıp kalabileceğini hatırlatan Op. Dr. Güler, “Uzun vadede her 3 hastadan birinde bir sıkışma atağı olması beklenir. Yaklaşık her 20 fıtık hastasından birinde sıkışıp kalmanın 3-4 saatten uzun sürmesi, boğulma görülebilir. Fıtıkta boğulma, bağırsakta çürümeye yol açabilir. Bu durumda bulantı-kusma, ateş, çarpıntı, kasıkta morarma gibi belirtiler görülebilir. Bu hayatı tehdit eden bir durumdur ve acil ameliyat gerektirir” diye konuştu.

Kasık fıtığı ameliyatından sonra yaklaşık bir hafta iş ortamından uzak kalınmasının önerildiğini belirten Op. Dr. Güler sözlerine şöyle devam etti:

“Olağan gündelik fizik aktiviteleri yapmaya engel yoktur. İki hafta kadar kasığı germeyi gerektiren işlerden, araba kullanmaktan ve cinsel birleşmeden uzak durulması uygun olur. Kabız kalmamaya dikkat edilmelidir. Kısa mesafe yürüyüşler yapılabilir. Bir ay süreyle 8-10 kilodan fazla ağırlık kaldırmak, ağır fizik egzersizler, tenis, futbol vb. sporlar sakıncalıdır.”