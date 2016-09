Sakarya’da 2016-2017 eğitim öğretim yılı, il geneli ve ilçelerde toplam 730 okulda, 180 bin öğrenci Pazartesi itibariyle ders başı yaptı. Yeni eğitim ve öğretim yılı açılış programı bu sene ise Serdivan ilçesinde bulunan Mehmet Zorlu İlkokulunda gerçekleşti.

Programa Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya İl Jandarma Komutanı Albay Emin Dursun, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Sakarya İl Emniyet Müdürü Osman Babadağı, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu, Adapazarı Belediyesi Başkan vekili Erol Aydın, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mutlu Işıksu, Vali Yardımcıları, öğretmenler ve öğrenci velileri katıldı.

Programda ilgi çeken bir tören de yaşandı. Küçük yaşlarda okuyamayan, 67 yaşında açıktan ortaokulu bitiren ve 70 yaşında da 4 senelik liseyi okuma azmi ile 3 senede bitiren Mehmet İnan isimli vatandaşa diploma töreni düzenlendi. Törende bir konuşma yapan İnan, “Üniversiteye adayım. Ben minare ve kubbe ustasıyım. Mimarlıktan anlıyorum. Pratik var ama mimar olabilirsem iyi olurdu ama nasibimizde ne varsa o olsun” diye konuştu. İnan’ın konuşmasının sonrasında lise diplomasını Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu birlikte taktim ettiler.

“Başarı bir tercihtir”

Gerçekleşen açılış programında bir konuşma yapan Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Mevlüt Kuntoğlu, “Eğitim alanındaki her uğraşımız bir gelecek inşasıdır. Gelecek inşa etmek en az geçmişte verdiğimiz bağımsızlık savaşı kadar önemlidir. Ülkemizin aydınlık ve güzel yarınlara imanlı gençler taşıyacaktır. Çocuklarımız Milli Eğitim Müdürlüğü amaçları doğrultusunda milli, manevi, kültürel değerlerimizi benimseyen Atatürk’ü davranış haline getiren herkese saygı, sevgi ve hoş görü ile yaklaşan ailesini, milletini, yurdunu gönülden seven bilgiden bilgeliğe varmak isteyen gençler olarak yetiştirme azmindeyiz. Bu kutsal çaba okullarımızda sizlerle hayat bulacaktır. Bilgiye sahip olmak ayrı, bilgeliğe sahip olmak ayrı şeylerdir. Bilgiye ulaşmanın kolay olduğu günümüzde öğrencinin ilkeli bireyler olarak yetiştirme arzusundayız. Siz kendi çocuklarınızı ne kadar seviyorsanız, bizler de sizin çocuklarınızı en az sizin kadar seviyoruz. Öğrencilerimiz okul ortamında nasıl ki öğretmenlerin bilgi ve sevgisine ihtiyaç duyuyorsa sizlerinde ilgisine ve sevgisine muhtaçtır. Eğitim öğretim sürecinde aktif rol almanız çocuğunuzun başarısına büyük katkı sağlayacaktır. Başarı bir tercihtir. Önce başarıyı arzu etmek, sonra başarmak için çok çalışmak gerekiyor. Unutmamanız gerekiyor ki hiçbir başarı tesadüf değildir. Hayatanızdaki bütün başarıların çalışmaktan olduğunu göreceksiniz. Başarılar sorumlulukları da beraberinde getirir. Sakarya’nın eğitimde geldiği nokta size daha çok sorumluluklar getirmektedir. Atacağınız her adımda sorumluluklarınızı unutmayınız. 2016 - 2017 Eğitim ve öğretim yılının ülkemize, milletimize, eğitim camiamıza esenlikler getirmesini diliyorum” dedi.

Törenlerin sonrasında program 4. sınıfa geçen öğrencilerin birinci sınıfa giden öğrencilere çiçek vermesiyle devam etti. Şiirlerin ve halk oyunların yapıldığı açılış programı sonrasında Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş, Mehmet Zorlu İlkokulunda incelemelerde bulundu.

Remzi Şimşek