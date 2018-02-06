70 yaşında tarım desteğini TSK’ya bağışladı

Avanos’un Çalış beldesinde tarımcılıkla uğraşan 70 yaşındaki Mehmet Sarıtaş, "Madem Afrin'e gidemiyorum, tarım desteğimizi askerimize bağışlıyorum" sözleriyle, devletin dönüm başına verdiği tarım desteğini, Zeytin Dalı Harekatında çarpışan Mehmetçiğe bağışladı. Yaşı kadar gönlü de büyük olan Mehmet Sarıtaş, “Afrin'de terör örgütlerine karşı çarpışan ve vatanımızın birliği bütünlüğü için gece gündüz demeden çarpışan Mehmetçiklerimize bir nebze olsun katkıda bulunmak için devletimin vermiş olduğu tarım desteğini Türk Silahlı Kuvvetlerimize bağışlıyorum. Allah tüm güvenlik güçlerimizi korusun ve yardımcısı olsun" dedi.

Coşkun Sağlamdin