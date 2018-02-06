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70 yaşında tarım desteğini TSK’ya bağışladı

Nevşehir’in Avanos ilçesine bağlı Çalış beldesinde yaşayan 70 yaşındaki Mehmet Sarıtaş, tarım desteği parasını Türk Silahlı Kuvvetlerine bağışladı.

70 yaşında tarım desteğini TSKya bağışladı

06 Şubat 2018 12:49

Avanos’un Çalış beldesinde tarımcılıkla uğraşan 70 yaşındaki Mehmet Sarıtaş, "Madem Afrin'e gidemiyorum, tarım desteğimizi askerimize bağışlıyorum" sözleriyle, devletin dönüm başına verdiği tarım desteğini, Zeytin Dalı Harekatında çarpışan Mehmetçiğe bağışladı. Yaşı kadar gönlü de büyük olan Mehmet Sarıtaş, “Afrin'de terör örgütlerine karşı çarpışan ve vatanımızın birliği bütünlüğü için gece gündüz demeden çarpışan Mehmetçiklerimize bir nebze olsun katkıda bulunmak için devletimin vermiş olduğu tarım desteğini Türk Silahlı Kuvvetlerimize bağışlıyorum. Allah tüm güvenlik güçlerimizi korusun ve yardımcısı olsun" dedi. 

Coşkun Sağlamdin

 

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