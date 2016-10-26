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70 yaşındaki atlet, 7. kez birinci oldu

Tepebaşı Belediyesi Spor Kulübü Vetaran Atleti Ertuğrul Mısıroğlu, 70 yaşında 7. birinciliğini kazandı.

70 yaşındaki atlet, 7. kez birinci oldu

26 Ekim 2016 15:01

Tepebaşı Belediyesi Spor Kulübü Veteran Atleti Ertuğrul Mısırlıoğlu, elde ettiği başarılar ile Eskişehir’e gurur yaşatıyor. 1946 doğumlu Mısırlıoğlu, 9 Ekim 2016 tarihinde 8. Uluslararası Darıca Yarı Maratonu’nda aldığı 1. Kupasını Tepebaşı Belediye Başkanı Dr. Ahmet Ataç ile paylaştı. 70 yaşındaki atlet, bu yıl 7. kez birinci olduğunu belirtirken, Tepebaşı Belediyesi adına yarışmanın kendisi için büyük mutluluk olduğunu söyledi. Mısıroğlu, kendisine verdiği sonsuz destekten dolayı Başkan Ataç’a teşekkür etti.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dr. Ahmet Ataç ise, "Sevgili Ertuğrul çok sevdiğim eski dostum. Veteranlarda dünyada katılmadığı maraton kalmadı ve hepsinden başarı ile çıktı. Bir insanın kendine nasıl baktığını görmek için Ertuğrul’a bakmak lazım. Onun yaşamının tüm topluma örnek olması gerekli. Gittiği her yerden başarı ile dönen Ertuğrul gibi bir hemşehrim olmasından dolayı gururluyum" dedi.

Tepebaşı Belediyesi adına koşan Veteran Atlet Ertuğrul Mısırlıoğlu, bu yıl katıldığı 5 Ocak 2016 Uluslararası Adana Yarı Maratonu, 24 Şubat 2016 Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu, 6 Mart 2016 Uluslararası Antalya Yarı Maratonu - 10 Nisan 2016 Bursa Adalet Koşusu ve 9 Ekim 2016 Uluslararası Darıca Yarı Maratonu’nu birincilikle tamamladı. Mısırlıoğlu, 29 Ekim 2016 Cumartesi günü bir başka önemli organizasyon olan Zeytinburnu Cumhuriyet Yarışı’nda da Eskişehir’i temsil edecek. 

Etiketler: 7. kez birinci, 70 yaşındaki atlet


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