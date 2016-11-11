Edinilen bilgiye göre, Niksar ilçesi 50. Yıl Mahallesi Adalar Kümeevleri mevkisinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Bahçedeki çalılıkların sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenle tutuşarak eve sıçraması sonucu çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Ev ve yanında boş durumda bulunan ahır alevlere teslim oldu. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

“Hükümet yardım eder mi?”

Okuma yazması olmadığı için itfaiyeyi arayamadığını ve yangına ilk etapta kendisinin müdahale ettiğini ifade eden Deveci’nin elinde ve yüzünde yanıklar oluştuğu görüldü. Çaresizce feryat eden yaşlı kadını Niksar Belediyesi Zabıta ekipleri teselli etmeye çalıştı. Yaşlı kadın evi yaptıramayacak durumda olduğunu belirterek, “Hükümet bize yardım eder mi?” diye sordu. Deveci, “Bahçedeki gazelleri yakmıştım. Demek ki ateş aldı. Bir baktım odunlar tutuşmuş, dereden su aldım döktüm ama söndüremedim. Okuryazarlığım yok, telefon etmeyi bilmiyorum. Evde yalnızdım” diye konuştu.

Öte yandan Niksar ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını henüz söndürülemezken, şehrin 6 ayrı noktasında gün içerisinde anız yangınlarına itfaiye ekiplerinin müdahale edildiği öğrenildi.

Nurhan İçmez - Sedat Özata

TOKAT