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70 yaşındaki Sultan dede, Rize'de kalaycılığın son temsilcilerinden

Rize'de Çarşı Mahallesi Bakırcılar Sokağı'nda küçük bir dükkanda 55 yıldır kalaycılık yaparak geçimini sağlamaya çalışan 70 yaşındaki Sultan Yazıcı, mesleğinin Rize'deki son temsilcilerinden biri olarak görülüyor.

70 yaşındaki Sultan dede, Rizede kalaycılığın son temsilcilerinden

04 Ocak 2018 13:39

Bakırcılığın bölgede son yıllarda yeniden gelişmesi ile kalaycılara da rağbetin arttığını belirten Sultan dede, bakır yiyecek kaplarının diğer tencerelerden daha sağlıklı olduğunu belirtti. Sultan Yazıcı, “ Bakır kaplara dönüş başladı, Rize’de iki kalaycı kaldık, geçmişte bu sokak kalaycıdan geçilmiyordu. Yanımızda çırak bile bulamıyoruz. Gençlerimiz liseye kadar okuyor ve üniversiteye gidemeyince sokakta boş kalıyorlar. Bunun suçlusu ailelerdir, çocuklarımıza meslek öğretmiyoruz ve meslek tercihini sormuyoruz. Ben işe girdiğimde 13 yaşındaydım ve 55 yıldır bu mesleği yapıyorum. Kendi oğlum bile bu mesleği seçmedi, çırak bulamıyoruz. Gençlerimiz çalışmıyor ve meslek öğrenmek istemiyor. Aileler kravatlı meslekler seçiyorlar” dedi.

Sultan dede son olarak "Ağzının tadını bilen bakır kaplarda yemek yer" ifadelerini kullandı. 

Bayram Ali Sarı

Etiketler: rize, Sultan dede

 

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