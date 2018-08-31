700 liralık YÖK Bursu’na rağmen o bölümü yine 3 öğrenci tercih etti

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte bu yıl 8 bin 142 kontenjanın verildiği Isparta'nın ikinci üniversitesi Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nin (ISUBÜ) bölümlerine yerleştirmeler yapıldı. Su Ürünleri Fakültesi'nde burs desteği verilmesine rağmen yine istenen tercih rakamına ulaşılamadı. 20 kontenjandan sadece 3 öğrenci bu fakülteyi tercih etti. 60 kontenjan ayrılan Yalvaç Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Muhasebe ve Finans ikinci öğretim programı sıfır çekti.

17 MYO, 4 fakülte ve 2 yüksekokulun bağlandığı Isparta'nın ikinci üniversitesi ISUBÜ’de yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sayfasında yayınlandı. Yeni üniversiteye bağlanan Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi'ne bu yıl da istenen düzeyde tercih olmadı. Bu bölüme yerleşen öğrencilere 700 TL YÖK bursu verileceği açıklanmasına rağmen 20 kontenjandan sadece 3 öğrenci bu bölüme yerleşti.

O bölümün ikinci öğretimi sıfır çekti

Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'ne bağlanan Yalvaç Büyükkutlu Uygulamalı Bilimler Yüksekokuluinda 60 kontenjan ayrılan bankacılık ve sigortacılık bölümüne 24, ikinci öğretim programına ise 2 aday yerleşirken, 60 kontenjan verilen muhasebe ve finans yönetimi programında 5 aday yerleşti. Bu bölümün ikinci öğretim programını ise hiç bir aday tercih etmedi.

Konaklama İşletmeciliğ bölümünü 1 öğrenci tercih etti

Eğirdir Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu Konaklama İşletmeciliği bölümünde 60 kontenjandan sadece 1, Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği bölümüne 20 kontenjandan 2, Orman Mühendisliği bölümüne 60 kontenjandan 38, Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Ziraat Mühendisliğine 100 kontenjandan 81'i yerleşti. Teknoloji Fakültesi'nde Enerji Sistemleri bölümünde 60 kontenjandan 22'si, birinci öğretime 2 aday ikinci öğretime yerleşti. Makine ve İmalat Mühendisliği bölümünde 30 kontenjandan 3 aday bu bölüme yerleşti

Isparta MYO'da yüz güldüren sonuç

Ön lisans bölümlerine bakıldığında Aksu'da Mehmet Süreyya Demirekin MYO da 80 kontenjan ayrılan Yerel Yönetimler Bölümünü 12, aynı bölümün40 kontenjan ayrılan ikinci öğretim programını 5 öğrenci tercih etti. Gönen MYO'da Çağrı Merkezi Hizmetleri bölümü ikinci öğretim programını 60 kontenjandan 12, Geleneksel El Sanatlarını 20 kontenjandan 2'si, Kuyumculuk ve Takı Tasarımı 20 kontenjandan 5'i, Yerel Yönetimler Bölümünü 50 kontenjandan 19'u yerleşti. Isparta MYO'da bölümlerin büyük bölümünde ayrılan kontenjanların tamamı doldu. Şarkikaraağaç MYO'da Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı için ayrılan 70 kontenjandan sadece 8 aday bu bölümü tercih etti. Teknik Bilimler MYO'da 50 kontenjan verilen El sanatları bölümünü 5 öğrenci tercih etti. Uluborlu Selahattin Karasoy MYO'da Emlak Yönetim Bölümüne 40 kontenjandan 6'sı yerleşti. 60 kontenjan verilen Halkla İlişkiler bölümünü 7 öğrenci, Yalvaç MYO'da70 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümünü 17, 60 kontenjan ayrılan Halkla İlişkiler Tanıtım ikinci öğretim bölümünü 9 aday tercih etti.

Feti Kılıç

