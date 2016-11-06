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700 lirası gasp edilen yaşlı adam öldü

Edirne’de gasp edilerek dövülen 81 yaşında Hüsamettin Kılıç, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

700 lirası gasp edilen yaşlı adam öldü

06 Kasım 2016 12:55

Olay, Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Yönlüce Köyünde merada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mera alanda yerde yaşlı bir adamın baygın halde yattığını fark eden çoban, durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. 112 sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaşlı adam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

700 TL'yi almak için darp ettiler

Jandarma ekipleri olayla ilgili yaptığı çalışmada, hayatını kaybeden yaşlı adamın 81 yaşındaki Hüseyin Kılıç olduğunu tespit etti. Daha sonra Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de bilgilendirilmesi üzerine olayla ilgili geniş çaplı arama başlatıldı. 

Polis ekipleri tarafından Edirne'de bir AVM önünde durumundan şüphelenilerek durdurulan iki kişiden birinin GBT sorgulamasında asker kaçağı diğerinin ise kayıp şahıs olarak arandığı belirlendi. İki kişinin üst arasında, Hüseyin Kılıç'a ait PTT kartı ile özel eşyaları bulundu. Gözaltına alınan iki kişiden çocuk yaştaki E.K. Çocuk Şube Müdürlüğünde verdiği ifade de C.S.’nin Kılıç’ı darp ettiğini söyleyerek, tekme tokat dövdüğünü, vücuduna ve kafasına tekme attığını, Kılıç’ın kendini kaybettikten sonra üzerinde bulunan cüzdan ve 700 TL parayı alarak olay yerinden uzaklaştıklarını belirtti. 

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden, iki şüpheliyi teslim alan jandarma ekipleri, şahısları adliyeye sevk etti. 

Ergin Yıldız
EDİRN


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