Düzce Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü verilerine göre, Kasım ayı içerisinde Düzce’den yurt dışına 700 ton tavuk ayağı, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 2 bin 780 ton iç fındık, 795 ton diğer gıda maddeleri ihraç edildi.
Ali Yıldız
Düzce Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü verilerine göre, Kasım ayı içerisinde Düzce’den yurt dışına 700 ton tavuk ayağı, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 2 bin 780 ton iç fındık, 795 ton diğer gıda maddeleri ihraç edildi.
Ali Yıldız
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