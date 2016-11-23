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706 trafik kazasında 508 kişi yaralandı

Kayseri'de Ekim ayı içerisinde meydana gelen 706 trafik kazasında 508 kişi yaralandı.

706 trafik kazasında 508 kişi yaralandı

23 Kasım 2016 10:27

Edinilen bilgiye göre Kayseri Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ekim ayı içerisinde yapılan uygulamalarda 26 bin 255 aracın kontrol edildiği, eksikliği görülen 7 bin 352 araç sürücüsüne trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edildiği öğrenildi. Alkollü araç kullanmaktan ve 100 Ceza Puanını doldurmaktan ise 64 sürücünün belgesine el konulduğu, 319 aracın çeşitli suçlardan trafikten men edildiği kaydedildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün sorumluluk alanında 534 adet trafik kazası meydana geldiği, bu kazalarda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 394 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün sorumluluk alanında ise yapılan çalışmalarda 25 bin 762 araçtan eksiği veya kural ihlali yaptığı belirlenen 8 bin 498 araç sürücüsüne trafik idari para cezası karar tutanağının tanzim edildiği, alkollü araç kullanmak ve 100 Ceza Puanını doldurmaktan 8 araç sürücüsünün belgesine geçici olarak el konulduğu öğrenildi. kontrollerde 333 aracın çeşitli suçlardan trafikten men edildiği kaydedildi.
Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün sorumluluk alanında 68 adet trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 5 kişinin hayatını kaybettiği 74 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

İlçe merkezlerinde ise 3 bin 887 aracın kontrol edildiği, eksiği ve kural ihlali belirlenen 495 araç sürücüsüne trafik idari para cezası karar tutanağının tanzim edildiği, 8 sürücünün belgesine geçici olarak el konulduğu, 78 aracın ise trafikten men edildiği öğrenildi.

İlçelerde 104 adet trafik kazasının meydana geldiği, bu kazalarda 40 kişinin yaralandığı bildirildi.


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