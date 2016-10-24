Tekirdağ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda bakım ve koruma altında bulunanların katılımıyla düzenlenen Memleket Türküleri temalı programda, Mevlana Eğitim ve Kültür Derneği Türk Halk Müziği Korosu tarafından Yılmaz İçöz sahnesinde verilen konsere, çok sayıda vatandaş da katıldı. Konserin başlamasıyla salonu hüzün sararken, kimi vatandaşlar da gözyaşlarına hakim olamadı. Salonun hüzne boğulduğunu gören 70’lik Dede Tuğrul Özkan, herkesi sahneye davet ederek adeta 18’lik bir genç gibi Trakya Yöresine ait oyunlar oynamaya başladı. Mevlana Eğitim ve Kültür Derneği Türk Halk Müziği Korosunun konserinde oynayan Özkan'a diğer vatandaşlar ve bakım ve koruma altındaki çocuklar da eşlik etti. Bu sayede hüzne boğulan konser bir anda şenlik havasına dönüştü.

Gençler yoruldu o yorulmak nedir bilmedi

Yorulmak nedir bilmeyen Özkan, Mevlana Eğitim ve Kültür Derneği Türk Halk Müziği Korosu Konserinin sona ermesiyle beraber oyununa son verdi. Yaklaşık bir saat boyunca yorulmadan oynayan 70'lik dedenin azmi görenleri hayran bıraktı.

"Seneler önce bir kere yaşamıştım ve hiç unutamıyorum"

Programın organizatörlerinden olan ve yetiştirme yurtlarında büyüyen Hüseyin Gülsen, konserle ilgili yaptığı açıklamada, "Tekirdağ ve Çorlu yetiştirme yurtlarında kalan çocukları eğlendirmek için bu konseri gerçekleştirdik. O çocuklarımız daha da mutlu yaşasınlar diye gördüğünüz gibi hepimiz eğleniyoruz. Bu çocuklar kimsesiz çocuklardır. Ben de seneler önce bir kere yaşamıştım o da yılbaşına denk gelmişti ve o anı hiç unutamıyorum. İnşallah bu ve bu gibi programlar hep devam eder. Buradaki çocuklarımızın bir nebze de olsa sevgi hasretliğini eğlenceyle unutturmak şeklinde çırpınıyoruz" diye konuştu.

Halil Dağ



