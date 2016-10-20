Fırınlarda pide ustası olarak çalıştıktan sonra emekli olduğunu ifade eden Mustafa Sancaktar, torunları üniversiteye başlayınca masraflarının artığını, emekli maaşı yetmeyince seyyar satıcılık yaparak koruk suyu satmaya başladığını belirtti.

Mevsimi itibarıyla üç aydır koruk suyu sattığını kaydeden Sancaktar, Efeler Paşa yaylası’nda üzüm bağı olan çiftçilerden Yediveren üzümünden koruk satın alarak günde 15-20 litre koruk suyu elde ettiğini ve bardağını 1-1,5 TL ‘den sattığını, günlük kazancını torunlara harçlık olarak ayırdığını ifade etti.

Sancaktar, koruk suyunu elde ederken çocukluğun da büyüklerinden gördüğü şekliyle doğal ve günlük alarak hazırladığını belirterek, Aydın’da eski bir gelenek olan kar helvası gibi koruk suyunu da yaşatmaya çalıştığını sözlerine ekledi.

Hüseyin Çetinkaya