İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

70'lik dededen insanlık dersi

70'lik dededen insanlık dersi
70'lik dededen insanlık dersi

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki Salih dede, yolda yaralı bir leylek buldu.

70’lik dededen insanlık dersi - Tıkla İzle

 Leyleği yemek vermek için evine götürmeye çalışan Sahil dedeye yoldan geçen Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yardımcı oldu. Salih dedenin polislerle ilginç diyaloğu kameralara yansıdı.

Büyükçekmece'de yaşayan 70 yaşındaki Salih Evcan, boş bir arazide göç yolunda yaralanan bir leylek buldu. 70'lik dede, leyleğin aç olduğunu düşünüp evin yolunu tuttu. Kucağında leylekle birlikte yürüyen Salih dedeyi yolda Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mobil Okul Timi ekipleri fark etti. Ekipler Salih dedeyi aracına alarak evine kadar götürdü. Salih dedenin polislerle diyaloğu, renkli görüntüler oluşturdu.
Leyleği evine götüren Salih dede, onu besleyip doyurdu. 

Murat Delice

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.