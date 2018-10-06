70'lik dededen insanlık dersi

Leyleği yemek vermek için evine götürmeye çalışan Sahil dedeye yoldan geçen Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yardımcı oldu. Salih dedenin polislerle ilginç diyaloğu kameralara yansıdı.

Büyükçekmece'de yaşayan 70 yaşındaki Salih Evcan, boş bir arazide göç yolunda yaralanan bir leylek buldu. 70'lik dede, leyleğin aç olduğunu düşünüp evin yolunu tuttu. Kucağında leylekle birlikte yürüyen Salih dedeyi yolda Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mobil Okul Timi ekipleri fark etti. Ekipler Salih dedeyi aracına alarak evine kadar götürdü. Salih dedenin polislerle diyaloğu, renkli görüntüler oluşturdu.

Leyleği evine götüren Salih dede, onu besleyip doyurdu.

Murat Delice