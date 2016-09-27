Antalya Fener Yaşlıevi sakini 60 yaş üstü 9 çift, en çok slow valste zorlanırken, aralarında hiç dans etmemiş çiftler kadar rüyalarında bile dans ettiğini görenler var. Muratpaşa ilçesinde ikamet eden 60 yaş üstü 9 çift haftada 3 gün, Muratpaşa Belediyesi Fener Yaşlı Evi’nde tango, vals, foxtrot, quick step danslarını çalışıyor. Yarışma tarihinin yaklaşmasıyla çalışmalarını hızlandıran grubun sayısı da son günlerde arttı. Müzik eşliğinde Dans Eğitmeni Şima Elif Umdu’nun yardımıyla çiftler hem eğleniyor hem de dans öğrenip yarışmaya hazırlanıyor.

Slow valste takılıyorlar

Dans eğitimine ilk başta 5 çiftle başladıklarını ancak son günlerde sayının arttığını belirten Umdu, 9 çifti hızlı bir şekilde yarışmaya hazırladığını söyledi. Aylar önce vals ile başlayıp diğer dans gruplarına geçtiklerini ancak çiftlerin slov valsta hala biraz takıldığını da belirten Umdu, “5 çiftle başlamıştık ama şu anda 9 çift oldu. Hepsini yarışmaya kazandırmaya çalışıyoruz. Bütün dansları bitirdik sayılır. Her gün çalışma temposunu hızlandırıp hazırlıkları tamamlamayı planlıyoruz. Aylar önce slow vals ile başladık diğer dansları bitirdik ama hala slow valste biraz takılıyoruz” dedi.

Hayatında hiç dans etmeyenler bile var

Çiftlerin arasında kendi düğününde dahi oynamamış ve hiç dans etmeyi bilmeyenlerin olduğunu da belirten Eğitmen Umdu, “Çiftlerimiz heyecanlı ve çok istekli. Bu işe gönül koydular. Bazen ders yapmadığımızda kendileri gelip kendi kendilerine antrenman yapıyorlar. Milli sporcu yolunda ilerliyorlar. Dansa başladıklarında “Ben kendi düğünümde bile oynamadım, ben şu ana kadar hiç dans etmedim” diyenler vardı. Şu an hepsi çok iyi. Buda dansı çok sevmekle ilgili” dedi.

“Rüyalarıma giriyor, rüyamda bile dans ediyorum”

70 yaşında dans yarışmasına hazırlanan Tuncel Yiğit zorlandığı bir dans grubu olmadığını ve dansa çocukluktan bu yana meraklı olduğunu söyledi. Dans ederken kendini kaybettiğini de belirten Yiğit, “Vals ve tango oynamamıştık burada öğrendik. Latin danslarını yapabiliyorum artık” dedi.

Tuncel Yiğit’in dans partneri 64 yaşındaki Güner İlhan ise rüyalarında bile dans ettiğini belirterek, “Ait olduğum yerdeyim. Bu yaş grubu müthiş bir şey. Daha önceleri kızımın düğününde 6 ay tango dersi aldım. Düğünde anne baba olarak tango yapınca ayakta alkışlandık. Eşimden boşanınca hepsini unuttum ve yeniden başladım öğrenmeye. İddialıyız. Rüyalarıma giriyor, rüyamda dans ediyorum” dedi.

“Hayatımda hiç dans etmedim”

68 yaşındaki Nejdet Akbaş ise sadece gençliğinde dans ettiğini söyledi. Klasik dans için eğitim alınca mutlu olduğunu da belirten Akbaş, “En zorlandığım dans tango. Onu hiç yapmamıştım. Belli kurallar var onlar beni biraz zorluyor. Eşimde burada beni destekliyor” dedi. 65 yaşındaki Mine Kiriş ise hayatında hiç dans etmediğini belirterek, “Hayatımda hiç dans etmedim. İlk defa burada yapıyorum. Dans yapınca kendimi çok farklı hissediyorum. Arkadaş ortamımız da çok güzel. Zorlandığım hareketlerde oluyor ama başaracağım” dedi.

Alparslan Çınar- Adem Akalan