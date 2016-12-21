Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesindeki bir kültür merkezinde yağlı boya tabloları çizen ressam Osman Timuçin, 15 Temmuz darbe girişimini resmeden bir tablo da çizdi.

1947 yılında Siverek’te doğan ressam Osman Timuçin, resim yapmaya ilk olarak karakalem çalışmalarıyla başladığını ifade ederek, bugüne kadar hep resim ve sanatla ilgilendiğini kaydetti. Yaptığı yağlı boya tablosunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye etmek istediğini ifade eden 70 yaşındaki ressam Timuçin, "Resim insanın beynini rahatlatır. Ülkemizdeki her olumsuz olay bizi daha çok üzdüğü için bu olayları resmetmeye çalışıyoruz. 15 Temmuz da bizi derinden yaraladı. Ben de bu konuda ne yapabilirim diye düşündüm ve bunu resmetmeye çalıştım. Bu resmi yaptığımda her fırçayı elime aldığımda gözyaşlarım aktı" diye konuştu.

Ressam Osman Timuçin 15 Temmuz ve Şehitler tablosunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etmek istediğini sözlerine ekledi.