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72 DEAŞ ve 15 PYD/PKK hedefine atış yapıldı

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 63’üncü gününde, 72 DEAŞ ve 15 PYD/PKK hedefine ateş destek vasıtalarıyla atış yapıldığı bildirildi. Yaşanan çatışmalarda 5 muhalifin şehit olduğu, 28 muhalifin yaralandığı açıklandı.

72 DEAŞ ve 15 PYD/PKK hedefine atış yapıldı

25 Ekim 2016 08:45

TSK’dan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğimizi artırmak ve Koalisyon Güçlerine destek vermek maksadıyla; 24 Ağustos 2016 tarihinde başlatılan “FIRAT Kalkanı Harekâtı” ülkemizin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları ve BM Sözleşmesinin 51’inci maddesinde yer alan Meşru Müdafaa Hakkı ile BM’nin DEAŞ’la mücadeleye yönelik almış olduğu kararlar çerçevesinde sürdürülmektedir" denildi.

Mare sektöründe; Muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grubunca, karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteği ile Aktarin güneyinde yer alan üç meskûn mahalde (Tuways, Al Gharz ve Tlatinah) büyük ölçüde kontrol sağlandığı belirtilerek tam kontrol sağlama gayretleri ve mayın / EYP temizliği faaliyetlerinin devam ettiği kaydedildi.

Gün içerisinde yaşanan çatışmalarda 5 Muhalifin şehit olduğu, 28 Muhalifin ise yaralandığı kaydedilerek destek sağlayan unsurlarda zayiat ve hasar meydana gelmediği bildirildi. Muhalif unsurlarca, harekâtın başlangıcından bu yana 159 meskûn mahalde (yaklaşık 1280 km²) sağlanan kontrol durumunun devam ettiği ifade edildi.

72 DEAŞ VE 15 PYD/PKK HEDEFİNE ATIŞ

Hedef tespit vasıtaları ile tespit edilen 72 DEAŞ TÖ hedefine ve 15 PYD/PKK hedefine ateş destek vasıtalarıyla (FIRTINA Obüsü) atış yapılarak DEAŞ TÖ ve PYD/PKK mensupları baskı altına alındığı ve manevra kabiliyetinden yoksun bırakıldığı vurgulandı.

Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından; hava harekâtı icra edilmediği, ani çıkacak hedeflere yönelik olarak yerde bekler uçak görevlendirildiği belirtildi.

Koalisyon güçleri tarafından; Tuways ve Hazwan’da tespit edilen DEAŞ TÖ unsurlarına yönelik icra edilen 4 hava harekâtı sonucunda, 4 DEAŞ TÖ mensubu etkisiz hale getirildiği, 2 araç, 2 bina ve 1 havanın imha edildiği kaydedildi. AFAD ve Kızılay’a ait unsurlar ile Özgür Suriye Ordusu personeli ve sivillere yönelik lojistik faaliyetler kesintisiz olarak sürdürüldüğü vurgulanarak, "Terör örgütleri tarafından kullanılan ve hudut bölgemizde güvenlik riski doğuran Suriye kuzeyinde, icra edilen koalisyon harekâtına destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgede yaşayan sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbiri almakta ve bu konuda azami hassasiyet göstermektedir" ifadesi kullanıldı.

Etiketler: Fırat Kalkanı Harekatı


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