Edinilen bilgiye göre, cuma günü Karamürsel Necdet Calp İlkokulu’ndan çıkan 72 öğrenci kusma, karın ağrısı ve ishal şikayeti ile Devlet Hastanesi ve çevredeki hastanelere başvurdu. Öğrencilerin rahatsızlığının nedeni araştırılırken, tedavi edilen öğrencilerin benzer şikayetlerle hastanelere başvurması zehirlenme iddialarının ortaya çıkmasına neden oldu.

Karamürsel Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise, 72 öğrencinin içtikleri su veya herhangi bir gıda maddesi yüzünden hastanelik olduğunun düşünüldüğü ve gerekli tahlil sonuçlarının Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğüne gönderildiği, kısa bir zamanda sonuçların ellerine ulaşması ile kesin neticenin kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.