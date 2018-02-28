72 yaşındaki annesini öldüren sanık cinayeti hatırlamadı

4 Ekim 2017’de Kocasinan ilçesinde meydana gelen olayda daha önce psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen 41 yaşındaki H.G., 72 yaşındaki annesi G.G. ile tartıştı. Tartışmada H.G. kendisine 'İş bul' diyen annesini çakı bıçağı ile 40 yerinden bıçakladıktan sonra boğazını keserek öldürdü. Olay sonrasında H.G. 155'i arayarak annesini öldürdüğünü söyledi. 155'in yönlendirdiği polis ekipleri, annesini öldüren H.G.'yi gözaltına aldı. H.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 72 yaşında hayatını kaybeden G.G.'nin cesedi ise yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık H.G. ile avukatı hazır bulundu.

Tutuklu sanık 41 yaşındaki H.G. mahkemede birçok ilaç kullandığını söyleyerek, annesi G.G.’yi öldürdüğünü hatırlamadığını ileri sürdü. Sanık H.G. kullandığı ilaçların isimlerini mahkemeye sundu.

Sanığa akıl sağlığı raporu alınacak

Mahkeme heyeti verdiği ara kararda sanık H.G.’nin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu’na sevkine karar vererek sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma bu nedenlerle ertelendi.

Şeref Kahraman

