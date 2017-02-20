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72 yaşındaki kadın hastaya 15 dakikada kalp deliği tedavisi

Kalbi doğuştan delik olan ve kalp ritim bozukluğu şikayeti ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi’ne başvuran 72 yaşındaki hasta 15 dakikada ameliyatsız yöntemle tedavi edildi

72 yaşındaki kadın hastaya 15 dakikada kalp deliği tedavisi

20 Şubat 2017 11:46

Ritim bozukluğu şikayeti ile Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kalp Merkezi’ne başvuran ve uzun yıllardır tanısı konulamayan 72 yaşındaki kadın hastanın kalbinin delik olduğu ortaya çıktı. Doğuştan gelen ve tıp dilinde ASD (Antrial Septal Defekt) olarak bilinen kalp deliği teşhisi sonrasında hasta, kasıktan anjiyo benzeri bir işlemle 15 dakikada kalp deliğinin kapatılması suretiyle tedavi edildi.
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde ASD tanısı konulan hasta lokal anestezi altında ameliyatsız işlemle tedavi edildi
Kalp ritim bozukluğu, çarpıntı ve nefes darlığı şikayetiyle Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kalp Merkezi’ne başvuran 72 yaşındaki hastaya Kardiyoloji Anabilim Dalı tarafından yapılan muayeneler sonucunda doğuştan gelen kalp deliği tanısı kondu. Hastanın cerrahi yöntem yapılmaksızın kasıktan anjio benzeri bir yöntemle kalpteki deliğinin kapatılmasına karar verildi. Gerçekleştirilen işlem sonrasında 2-3 saat süre ile yoğun bakımda izlem altında tutulan hasta, yataklı servise alındıktan sonra bir gün içerisinde taburcu edildi.
15 dakikada kalp deliği tedavisi
Hastaların günlük aktivitelerini yapmasını zorlaştıran, kimi zaman da hayati risk oluşturabilen önemli bir sağlık problemi olan kalp deliği genellikle doğuştan gelen bir hastalık olup, hastalığın tanısı çoğu zaman ileriki yaşlarda ekokardiyografi tetkiki ile konulabilmektedir. Kalbin 2 kulakçığı arasında doğuştan gelen deliğe bağlı olarak pis ve kirli kanın karışmasından kaynaklanan bir hastalık olan ASD (kalp deliği) bulunan hastalarda genellikle iştahsızlığa bağlı kilo kaybı, sürekli yorulma, nefes almada zorlanma ve nefes darlığı, çarpıntı daha da ileri seviyelerde ise beyine pıhtı atma ile felç geçirme gibi belirtiler gözlemlenir. Son yıllarda tıpta meydana gelen gelişmelere bağlı olarak hastalığın tedavisi, göğüs kafesi açılmaksızın, kasıktan anjio yöntemine benzer bir uygulamayla ortalama 15 dakika gibi kısa bir sürede gerçekleştirilmekte, hasta işlem sonrası 2 – 3 saat süren yoğun bakım gözetiminin ardından servise alınarak 24 saat içerisinde taburcu edilmektedir.
Prof. Dr. Hamza Duygu: “çarpıntısı veya nefes darlığı olan genç veya ileri yaştaki bireyler bu şikayetlerini psikolojik bir neden olarak görmeden kardiyoloji polikliniklerine başvurmalı”
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kalp Merkezi’ne başvuran ASD hastası ve uygulanan tedavi ile ilgili açıklamalarda bulunan Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hamza Duygu, ASD, yani doğuştan gelen kalp deliği hastalığı tanısının konulabilmesinin çoğu zaman ileriki yaşlarda olabileceğini belirtirken, ASD tanısı konabilmesi için hastanın ayrıntılı şekilde muayene edilmesi gerektiğini ifade etti. Prof. Dr. Hamza Duygu, ASD’nin temel tedavisinin cerrahi işlem olmasına rağmen son yıllarda, göğüs kafesi açılmadan kasıktan anjio benzeri bir yöntemle tedavi edilebileceğini belirtti. Prof. Dr. Hamza Duygu sözlerine şöyle devam etti: “72 yaşındaki hastamız hastanemize ritim bozukluğu şikayeti ile başvurmuştu. Polikliniğimizde yapılan ileri tetkiklerle hastaya ASD (kalp deliği) tanısı konarak, cerrahi işlem yapılmaksızın, anjio yöntemine benzer bir yöntemle, hasta, lokal anestezi altında 15 dakika süren bir işlemle tedavi edilerek, ertesi gün hastanemizden taburcu edildi. Sonuç olarak çarpıntısı veya nefes darlığı olan genç veya ileri yaştaki bireylerin bu şikayetlerini psikolojik bir neden olarak görmeden, kardiyoloji polikliniklerine başvurmalarını öneriyoruz.”
 

Etiketler: 15 dakikada kalp deliği tedavisi, ASD tanısı, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi


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