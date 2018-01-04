726 yıllık Osmanlı tarihini yaşatan Göynük havadan görüntülendi

Bolu'nun Göynük ilçesinde 726 yıldır bozulmadan korunan, sahip olduğu doğal güzelliklerini, kendine has kent dokusunu, tarihi ve kültürel mirasını koruyarak sürdürebilir kılan ve 2017 yılı Şubat ayında Uluslararası Cittaslow (Sakin Şehirler) arasından en sakin şehir seçilen ilçe, turistler tarafından yoğun ilgi görüyor. Göynük ilçesinin geçmişin izlerini bugüne taşımasıyla birlikte, Anadolu Türk yaşayışının ve yerleşme kültürünün önemli örneklerini gözler önüne seriyor. Göynük türbe, çeşme, cami gibi 162 tane sivil mimari esere sahip. Tarihi eser yapıları ve kendine ait örf, adet ve gelenekleri ile turistlerin ilgisini çeken Göynük havadan da görüntülendi.

Tarihi evlerin sıra sıra dizili olduğu ve Osmanlı kültüründe ki saygıdan dolayı hiçbir Göynük evinin arkasındaki diğer bir evi kapatmaması da ilçeyi ziyaret için gelen turistlerin dikkatini çekiyor. İlçede 1922 yılında Sakarya Zaferi'nin anısına hakim bir tepeye Zafer Kulesi yapıldı. Onarımlardan geçerek bugüne kadar gelen ve saat kulesi olarak kullanılmaya devam edilen kule, ilçeye nostaljik ve büyüleyici bir güzellik sunuyor. İlçenin simgesi haline gelen ve güzel bir Göynük manzarası vadeden Zafer Kulesi, Cumhuriyet Dönemi'nde yapılan ilk tarihi yapı olma özelliğini de koruyor. Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan, Bolu kent merkezine 96 kilometre uzaklıkta bulunan Göynüğün; tarihi evleri, Zafer Kulesi, Arnavut Kaldırımları ve Akşemseddin Hazretleri ile Ömer Sikkin Hazretleri'nin türbesinin bulunduğu tarih ve kültür anlamında çok güzel bir ilçe olduğunu belirtti. İlçelerinde Osmanlı kültürü, örf ve adetlerini yaşatmaya çalıştıklarını ifade eden Başkan Kazan, Göynüğe gelen turist sayısından da memnun olduklarını söyledi.

"Osmanlı kültürü, örf ve adetlerini yaşatmaya çalışıyoruz"

Göynüğün tarihinden bahseden ve ilçenin Osmanlı'ya 1292'de geçtiğini belirten Göynük Belediye Başkanı Kemal Kazan, "Göynük tarihinden bahsedecek olursak, Göynüğün tarihi aslında çok eskiye dayanıyor. Bizans döneminden, Frig döneminden, Osmanlı'ya 1292'de geçiyor. Çok eski bir tarihi ilçemiz. Hepsinden önemlisi, Göynüğün tarihi evleri, Zafer Kulesi, Arnavut Kaldırımları ve Akşemseddin Hazretleri ile Ömer Sikkin Hazretleri'nin türbesinin bulunduğu tarih ve kültür anlamında çok güzel bir ilçemiz. Biz örf, adet ve geleneklerimize bağlıyız. Ve hala daha bunu ilçemizde yaşatıyoruz. Kadınlarımız hala eski Osmanlı'dan kalma kıyafetleri ilçemizde giymeye devam ediyorlar. İlçemizde Osmanlı kültürü, örf ve adetlerini yaşatmaya çalışıyoruz. Belediyemiz olarak da Yöresel El Sanatları Eğitim Merkezi'ni oluşturduk. İlçemizde bulunan kadınlarımızın giyinmeye devam ettikleri örtülerimizi dokuyoruz o merkezde, Göynük dokulu örtüdür ismi. Onun da coğrafi işaretini almış bulunmaktayız Göynük Belediyesi olarak" dedi.

"Hiçbir Göynük evi arkasındaki diğer bir evi kapatmaz"

Göynük evlerinin en önemli özelliklerinden bir tanesinin Osmanlı kültürünü yaşatmak olduğunu söyleyen Başkan Kazan, "Göynük Belediyesi olarak biz tarihi evlerimizi, tüm tarihi eserlerimizi koruyoruz ki gelecek nesillerimize bunu anlatabilelim diye bütün evlerimizin restorasyonunu peyderpey, belli aralıklarla, bütçemize göre yapıyoruz. Göynük evleri taş temel üzerine ahşap olarak yapılan ve genelde 2 ila 3 kat arasında ki evler şeklindedir. Göynük evlerinin en önemli özelliklerinden bir tanesi de Osmanlı kültürünü yansıtır. Ve Osmanlı kültüründe de birbirine saygı, insana saygı ön planda olduğu için hiçbir Göynük evi diğer arkadaki evi kapatmaz" diye konuştu.

"Sakin şehir Göynük"

Göynüğe gelen ziyaretçi sayısının günden güne arttığını ve ilçenin hem sakin hem de huzurun başkenti olduğunu belirten Başkan Kazan, "Turist sayısından memnununuz, giderek artıyor. Göynük ilçemiz geçen Şubat ayında sakin şehir olarak seçildi. Bir yerin sakin şehir olabilmesi için yaklaşık 82 tane kriter var. Bu kriterleri sağlayarak olduk. Bunların en başında da kendine özgün kimliğini korumak, örf ve adetlerini koruyarak gelecek nesillere aktarabilmek alanında. Biz bunları Göynük'te yaşatıyoruz, bu sebepledir ki Göynük sakin şehir seçildi. Ve ziyaretçi sayımız da günden güne artıyor. Burası için aslında hem sakin hem huzurun başkenti diyebiliriz. Gelen ziyaretçilerimizin izlenimlerini aktarayım; huzur bulduklarını söylüyorlar. Ve gerçekten huzurlu bir şehir. Osmanlı zamanında da sakin bir şehirdi. Aynı zamanda tarihi İpek Yolu koridorunun da güzergahında olan bir şehir. Akşemseddin Hazretleri'nin Göynüğü seçerek Göynüğe yerleşmesinin ve burada kalmasının bir nedeni, sebebi var. Bizde yaptığımız tüm çalışmaları onun ruhuna, onun felsefesine uygun olacak şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Ben kendilerinin burada olmasından dolayı onur ve gurur duyuyorum. Ona laik olmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Osmanlı döneminin izlerini hala ilk günkü gibi taşıyan Göynük'ün havadan görüntüsü de izleyenleri etkiliyor. Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerini hala bünyesinde bulunduran Göynük'ün havadan görüntüsü tarihi gözler önüne seriyor.

Burak Can Tokyürek - Refik Fidan