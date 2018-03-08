73 bin kitap öğrencilerle buluşacak

İnsan odaklı hizmet anlayışıyla özellikle eğitim açısından yatırımlar yapan Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Kahramanmaraş’a daha fazla prestij kazandırmak için yeni projeler üretiyor ve hayata geçiriyor.

2015 yılında ‘’Kahramanmaraş Bilgiyle Buluşuyor’’ projesini ile öğrencileri bir araya getiren Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, 73 bin kitabı öğrencilerle buluşturmaya hazırlanıyor. Proje kapsamında Kahramanmaraş’ta bulunan İlkokul öğrencilerine 10’lu Ortaokul ve Lise öğrencilerine 5’li setler halinde kitap dağıtımı gerçekleştirilecek.

Milli Eğitim Müdürlüğü ve Onikişubat Belediyesi’nin ortak yürütmüş olduğu bu proje kapsamında, öğrenciler okuduğu kitaplardan sınavlara tabii tutulacak. Böylelikle öğrencilerin başarı seviyesi de ölçülebilecek.

Bu yıl üçüncü yılı olan ‘’Kahramanmaraş Bilgiyle Buluşuyor’’ projesi kapsamında bugüne kadar, Sosyal Etkinlik Merkezlerine verilen ve birçok faaliyette kullanılmak üzere öğrencilere dağıtılan kitaplar ve kırtasiye malzemeleriyle birlikte harcanılan toplam maliyet ise 6,450,035 TL’dir.

Kırsal ve merkez dâhil olmak üzere Bilgi Kültür Evleri, Sosyal Etkinlik Merkezleri, okullar, yurtlar, kırtasiye yardımı, kitap dağıtımları ile eğitim öğretime kazandırdığı ve yardımda bulunduğu pek çok hizmetlerin toplam maliyeti ise 44,725,885’dir.

“Hedef 1 buçuk milyon okuma’’

Hanefi Mahçiçek, çocuklara ve eğitimlerine önem verdiği için gerçekleştirdiği bu projeyi ara vermeden devam ettireceğini ifade etti. Mahçiçek, “2018 yılında 73 bin kitabı öğrencilerimizle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Eğitim önceliğimiz olduğundan insan odaklı hizmet anlayışımızla, ilk gün ki aşkla çalışmalara devam ediyoruz. Gençlerimiz okusun, öğrensin ve gelişen bireyler haline gelsinler istiyoruz. Şimdi Okuma Zamanı diyerek, çocuklarımızı okutmak, eğitmek ve geliştirmek için bu yola baş koyduk. İnşallah Allah nasip ettiği sürece de gençlerimizin yanında olacağız. Kahramanmaraş Bilgiyle Buluşuyor projesi kapsamında hedefim 1,5 milyon okuma. Allah’ın izniyle hedefimize de ulaşacağız inşallah’’ dedi.

