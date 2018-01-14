7,3 büyüklüğünde deprem Peru'yu sarstı!

Peru 7 büyüklüğünde depremle sarsıldı.

Peru’nun Pukuio kentinin 150 kilometre güneybatısında 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Peru için tsunami uyarısı

Peru’da meydana gelen 7.3 şiddetindeki depremin ardından Peru ve Şili’nin bazı kıyı bölgeleri için tsunami uyarısı yapıldı.

Peru, 7.3 şiddetindeki deprem sarsıldı. Depremin merkez üssünün, Acari eyaletinin 42 kilometre güneybatısı olduğu bildirildi. Ülkede paniğe neden olan depremin ardından ülkenin kıyı kesimleri ve komşu ülke Şili için tsunami uyarısı yapıldı. Depremde ölü ya da yaralı olmadığı ifade edildi.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “Bazı kıyılar için tehlikeli tsunami dalgaları öngörülüyor” denildi. Açıklamada, tsunami dalgalarının bazı kıyılarda 0.3 ila 1 metreye kadar yükselebileceği ifade edildi. Şili’nin bazı kıyı bölgeleri için ise tsunami dalgalarının 0.3 metre yüksekliğe ulaşabileceği aktarıldı.