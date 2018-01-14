Diğer
Kategoriler

7,3 büyüklüğünde deprem Peru'yu sarstı!

Peru'nun Pukuio şehrinin 150 kilometre güneybatısında 7.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

7,3 büyüklüğünde deprem Peruyu sarstı!

14 Ocak 2018 12:30

Peru 7 büyüklüğünde depremle sarsıldı.
Peru’nun Pukuio kentinin 150 kilometre güneybatısında 7.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Peru için tsunami uyarısı

 Peru’da meydana gelen 7.3 şiddetindeki depremin ardından Peru ve Şili’nin bazı kıyı bölgeleri için tsunami uyarısı yapıldı. 

Peru, 7.3 şiddetindeki deprem sarsıldı. Depremin merkez üssünün, Acari eyaletinin 42 kilometre güneybatısı olduğu bildirildi. Ülkede paniğe neden olan depremin ardından ülkenin kıyı kesimleri ve komşu ülke Şili için tsunami uyarısı yapıldı. Depremde ölü ya da yaralı olmadığı ifade edildi.

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, “Bazı kıyılar için tehlikeli tsunami dalgaları öngörülüyor” denildi. Açıklamada, tsunami dalgalarının bazı kıyılarda 0.3 ila 1 metreye kadar yükselebileceği ifade edildi. Şili’nin bazı kıyı bölgeleri için ise tsunami dalgalarının 0.3 metre yüksekliğe ulaşabileceği aktarıldı. 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 6°C

  • Ankara

    Ankara 0°C

  • İzmir

    İzmir 10°C

  • Bursa

    Bursa 7°C

  • Trabzon

    Trabzon 7°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç