Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » 73 yaşındaki adam, karısını 25 yerinden bıçakladı

73 yaşındaki adam, karısını 25 yerinden bıçakladı

Bolu’nun Karacasu beldesinde 73 yaşındaki Hasan Aslan, eşi Hayriye Aslan’ı miras tartışması sonrasında 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

73 yaşındaki adam, karısını 25 yerinden bıçakladı

29 Eylül 2016 13:04

Edinilen bilgiye göre, olay, dün gece 22:30'da Fatih Mahallesi Tuna Sokak'ta meydana geldi. 73 yaşındaki Hasan Aslan 70 yaşındaki eşi Hayriye Aslan’ı miras tartışması sonrasında, 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Cinayetten sonra sokağa çıkarak komşularına “Eşimi öldürdüm, jandarmaya haber verin” diyen yaşlı adam jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hayriye Aslan’ın cesedi savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Yaşlı çiftin olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirdi.

İddiaya göre, Hasan Aslan evli olan 2 kız çocuğunun kendisine bakmadığını söyleyerek, mirasını Kızılay’a bağışladı. Evlatlarına haksızlık yaptığını söyleyen Hayriye Aslan ile tartışan Hasan Aslan, karısıyla yaşadığı tartışma sonrasında Hayriye Aslan'ı 25 yerinden bıçakladı. 

Bülent Velioğlu
BOLU 


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 26°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 29°C

  • Bursa

    Bursa 27°C

  • Trabzon

    Trabzon 20°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!