Edinilen bilgiye göre, olay, dün gece 22:30'da Fatih Mahallesi Tuna Sokak'ta meydana geldi. 73 yaşındaki Hasan Aslan 70 yaşındaki eşi Hayriye Aslan’ı miras tartışması sonrasında, 25 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Cinayetten sonra sokağa çıkarak komşularına “Eşimi öldürdüm, jandarmaya haber verin” diyen yaşlı adam jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hayriye Aslan’ın cesedi savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Yaşlı çiftin olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirdi.

İddiaya göre, Hasan Aslan evli olan 2 kız çocuğunun kendisine bakmadığını söyleyerek, mirasını Kızılay’a bağışladı. Evlatlarına haksızlık yaptığını söyleyen Hayriye Aslan ile tartışan Hasan Aslan, karısıyla yaşadığı tartışma sonrasında Hayriye Aslan'ı 25 yerinden bıçakladı.

Bülent Velioğlu

BOLU