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74 asker hakkındaki iddianame mahkemede

15 Temmuz darbe girişiminde AK Parti İl Başkanlığı’na giden 14’ü tutuklu 74 asker hakkında 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

74 asker hakkındaki iddianame mahkemede

06 Aralık 2016 11:59

15 Temmuz Darbe Girişimi’nde AK Parti İl Başkanlığı’na girmeye çalışan askerler hakkındaki soruşturma tamamlandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Orhan Aydın tarafından hazırlanan 236 sayfalık iddianame Başsavcılıkça onaylandı. Aralarında 1 binbaşı ve 2 yüzbaşının da bulunduğu 14 tutuklu rütbeli asker ve 60 er hakkındaki iddianame, İstanbul 23’ üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

İddianamede şüphelilerin, “anayasayı ihlal”, “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevlerini kısmen veya tamamen yapmasını engellemeye teşebbüs” ve “Cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs” suçlarından 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisleri isteniyor. 

Başak Akbulut

Etiketler: AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, darbe


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