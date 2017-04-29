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74 yıldır günlük tutuyor

Rize'de 85 yaşındaki Abdullah Topçu, 74 yıldır 1 gün bile aksatmadan günlük tutmayı ihmal etmiyor. Günlük aynı zamanda Türkiye'nin yakın siyasi tarihine de tanıklık ediyor.

74 yıldır günlük tutuyor

29 Nisan 2017 10:38
74 yıldır günlük tutuyor - Tıkla İzle

Rize'nin Çayeli ilçesi Büyükköy beldesi Karaağaç köyünde yaşayan ve yıllardır ticaretle uğraşan Abdullah Topçu 74 senedir günlük tutuyor. 5 çocuk babası Abdullah dede, 1940'lı yıllarda bir merakla başladığı günlük tutma alışkanlığını 74 yıldır hiç ihmal etmemiş. Topçu, günlüğüne gündelik yaşamının yanı sıra Türkiye'nin yakın tarihinin kilometre taşlarını da tek tek not almış. Günlükte şehit başvekil Adnan Menderes'in idamından darbelere, Turgut Özal'ın ölümünden günümüze Süleyman Demirel'in ölümüne kadar tüm gelişmeler de tek tek yazılmış. Adeta bir biyografi kitabını andıran günlüğü sayesinde hatıralarını hep taze tuttuğunu belirten Abdullah dede, 11 kilogramlık günlüğü ile mütevazi odasında sayfaları karıştırırken hatıralara dalıp gidiyor.

Günlük tutmaya ilkokul 5. sınıfta başlamış 

Rizeli Abdullah Topçu, ilkokul 5. sınıfta günlük tutmaya başladığını ve bu alışkanlığını ilerleyen yaşlarında daha da yoğunlaştırdığını belirterek gördüğü ve yaşadığı her şeyi günlüğüne yazdığını söyledi. Topçu "İlk olarak takvim yapraklarına yazmaya başladım. Sonrasında defterleri doldurmaya başladım. Birçok yazdığım hatıralar benden istendi ben de verdim, lakin geri gelmeyenler oldu. Türkiye'nin farklı vilayetlerine yaptığım gezilerde başımdan geçenleri de günlüğümde kaleme aldım. Yaşadığım ne varsa not tuttum ve ben bundan çok mutlu oldum. Halen daha yazmaya devam ediyorum. 6 bin sayfa yazılmamış dosyam var bunları bir kitap haline getirmeyi planlıyorum" diye konuştu.  

Bayram Ali Sarı
 


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