Diğer
Kategoriler

744 personel kamu görevinden çıkartıldı

Aydın’da devam eden FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında tutuklu sayısı 581’e yükselirken, 744 personel ise kamu görevinden çıkartıldı.

744 personel kamu görevinden çıkartıldı

31 Ekim 2016 18:05

Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada; “31 Ekim 2016 saat 15.00 itibariyle ilimiz genelinde (Adliye, Emniyet, Askeri) çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşlarından toplam 498 personel görevden uzaklaştırılmış olup, Resmi Gazete’de yayınlanan KHK ile Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararname ile ilimiz genelinde 744 personel kamu görevinden çıkarılmıştır. İlimiz genelinde; (Adliye, Emniyet, Askeri) ve çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşlarından 366 kişi adli kontrol şartı olmak üzere toplam serbest 450 bırakılmıştır. Çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşlarından (Adliye, Emniyet, Askeri) toplam 27 kişinin aranmasına halen devam edilmektedir. İlimiz genelinde; (Adliye, Emniyet, Askeri) ve çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşlarından toplam 13 Kamu görevlisi gözaltındadır. İlimiz genelinde; (Adliye, Emniyet, Askeri) ve çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşlarından toplam 311 Kamu görevlisi tutuklanmıştır” denildi.

Örgütün finans kaynaklarına yönelik soruşturmaya da yer verilen açıklamada; “Bunların dışında örgütün finansal kaynaklarına yönelik yapılan operasyonlarda toplam 1134 şahıs hakkında adli işlem yapılmış olup, bunlardan 270 şahıs adli makamlarca tutuklanmış olup, 465 şahıs adli kontrol şartı ile toplam 710 kişi serbest bırakılmış, 1 kişi gözaltında olup, 138 şahıs ise halen aranmaktadır” ifadelerine yer verildi. 

Mehmet Barlas
 

Etiketler: fetö, görevden çıkarma


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 7°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!