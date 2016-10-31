Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada; “31 Ekim 2016 saat 15.00 itibariyle ilimiz genelinde (Adliye, Emniyet, Askeri) çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşlarından toplam 498 personel görevden uzaklaştırılmış olup, Resmi Gazete’de yayınlanan KHK ile Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere Dair Kanun Hükmünde Kararname ile ilimiz genelinde 744 personel kamu görevinden çıkarılmıştır. İlimiz genelinde; (Adliye, Emniyet, Askeri) ve çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşlarından 366 kişi adli kontrol şartı olmak üzere toplam serbest 450 bırakılmıştır. Çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşlarından (Adliye, Emniyet, Askeri) toplam 27 kişinin aranmasına halen devam edilmektedir. İlimiz genelinde; (Adliye, Emniyet, Askeri) ve çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşlarından toplam 13 Kamu görevlisi gözaltındadır. İlimiz genelinde; (Adliye, Emniyet, Askeri) ve çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşlarından toplam 311 Kamu görevlisi tutuklanmıştır” denildi.

Örgütün finans kaynaklarına yönelik soruşturmaya da yer verilen açıklamada; “Bunların dışında örgütün finansal kaynaklarına yönelik yapılan operasyonlarda toplam 1134 şahıs hakkında adli işlem yapılmış olup, bunlardan 270 şahıs adli makamlarca tutuklanmış olup, 465 şahıs adli kontrol şartı ile toplam 710 kişi serbest bırakılmış, 1 kişi gözaltında olup, 138 şahıs ise halen aranmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Mehmet Barlas

