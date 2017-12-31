Diğer
Kategoriler

746 yıllık tarihi eserin kilden minyatürü yapılıyor

Sivas’ta heykeltıraş arkadaşlar, şehrin sembollerinden biri olan ve 1271 yılında Selçuklu döneminde yapılan Çifte Minareli Medrese’nin kilden minyatürünü yapıyor.

746 yıllık tarihi eserin kilden minyatürü yapılıyor

31 Aralık 2017 17:31

Heykeltıraş arkadaşlar Kerim Emre Kököz, Ali Rıza Benek ve Samet Güler Sivas’ın tarihi sembollerinden biri olan ve kent meydanında bulunan Çifte Minareli Medrese’nin kilden minyatürünü yapmak için çalışmalara başladı. İlhanlı Başveziri Şemsettin Mehmet Cüveyni tarafından 1271 yılında yaptırılan medresenin kilden minyatürünü yapan arkadaşlar 2 ayda çalışmayı tamamladı. 1 metre 10 santimetre boyunda, 1 metre 20 santimetre eninde yapılan eserde heykeltıraş arkadaşlar çalışmalarında tamamıyla el işçiliği kullandı. Görenlerin ilgisini çeken minyatür Çifte Minareli Medrese daha sonra açılacak sergide sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Çifte Minareli Medrese’nin minyatürünü yaparken oldukça zorlandıklarını belirten heykeltıraş Kerim Emre Kököz, "Çifte minare Sivas’ta günümüze kadar sağlam kalan eserlerdendir. 746 yıllık bir eser çifte minare. Sivas’ı iyi tanıtan bir eser olduğu için biz bu eserle başlamak istedik. İnce ayrıntılı bir eser olduğu için bizi işleme noktasında son derece zorladı. Bu eserin yapım çalışması aşamasında geçmiş şartlarda nasıl yapıldığını düşündükçe bizi derinden etkiledi. Çünkü çok detaylı figürler var. Bunları işlemek gerçekten zor, biz de bu çalışmayı yaparken çok zorlandık. Boyutlarını küçülterek çalıştık biz bu çalışmayı 1’e 50 ölçeğinde küçülttük ve enine 1 metre 20 santimetre, boyuna da 1 metre 10 santimetre boyutlarında. Bu kurduğumuz toplulukla Türk sanatını en iyi şekilde yansıtmak istedik. Eserin yapımı tamamen el işçiliği eseri tamamen el işçiliği ile yaptık. 1.5 ay sürdü. Malzeme olarak kil kullandık. Sonra bunun kalıp aşaması oluyor. Alçı ile alıp aşaması oluyor. Sonra birde polyester döküm aşaması oluyor. Bu eseri 3 kişi ile başladık. Uzun bir süreç oldu. Genelde minyatürler makinelerle yapılıyor. Ama tamamen biz el emeği ile yaptığımız için uzun bir süre sürüyor. Çalışmamızı gören insanlardan güzel tepkiler alıyoruz. Bizi destekliyorlar. Çalışmaya başlarken belediyenin çizimlerini örnek aldık birebir eseri yakından gözlemledik" dedi.

Veysel Korkmaz

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç