75 Afgan kadın subay Antalya'da eğitimlerini tamamladı

Türkiye ve Afganistan arasındaki ilgili düzenlemeler çerçevesinde, Afganistan Ulusal Ordusu üyesi 75 kadın subaya, 3'üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında 9 haftalık eğitim verildi. Türk Silah Kuvvetlerinde (TSK) 28 eğitmen ile Afganistan Ulusal Ordusu’ndan iki idari subay tarafından, Afgan subaylara, personel yönetimi ve insan kaynakları, maliye ve lojistik (ulaştırma, ikmal ve bakım) konularında eğitim verildi. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan Afgan kadın subaylara, 3. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığında Antalya Valisi Münir Karaloğlu, 3'üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, Afganistan Milli Savunma Bakanı Özel Kalem Müdürü Tümgeneral Mohammad Asheq Gharib, Antalya Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya ve askeri personelin de katıldığı törenle mezuniyet belgeleri verildi. Törende bölümlerini dereceyle tamamlayan kadın subaylara protokol üyeleri tarafından plaket takdim edildi. Öte yandan kadın askerlerin bakımlı ve bazılarının makyajlı olduğu görüldü.

"İki ülke arasındaki bağlar güçlenecek"

Törende konuşan 3'üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Tahir Savran, 75 kadın Afgan mezunun, görev alacağı birliklerinde personel, maliye ve lojistik alanlarında ihtiyaç duyacakları bilgi ve beceriye ulaştıklarını kaydetti. Eğitimin sürekli bir faaliyet olduğunun altını çizen Savran, "Aldığınız bilgileri Afganistan Silahlı Kuvvetleri sistemine entegre ettiğiniz zaman hem daha faydalı olacak hem de kadın personelin etkinliği arttırılacaktır. İcra edilen bu faaliyetlerle Afgan ve Türk askerleri arasındaki bağların daha da güçlendiğine inanıyoruz. Kendinizi evinizde hissetmeniz için samimi bir ortam oluşturulmaya çalışıldı. Güzel anılarla ayrılacağınızı düşünüyoruz. İki ülke arasında var olan tarihten gelen dostluğun daha da geliştirildiğini düşünüyorum. Askeri işbirliğinin ve müşterek çalışma birliğinin artarak gelişeceğini ümit ediyorum. TSK olarak kardeş ülke Afganistan’ın ulusal ordusunun yeteneklerinin geliştirilmesi adına elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz" dedi.

"Afganistan halkına hizmet edecekler"

Afganistan Milli Savunma Bakanı Özel Kalem Müdürü Tümgeneral Mohamad Asheq Gharıb, kadın personellerinin eğitimlerini tamamlayarak mezun olup, ülkelerinde dönmelerinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin, kendi personeline eğitimleri süresince büyük çaba gösterdiğini dile getiren Gharıb, "Bayan personelimi kutluyorum, eğitimlerini başarıyla tamamladılar. Buradaki aldıkları eğitim ve tecrübeyi Afganistan’a taşıyacaklar ve milletine hizmet edecekler. Afganistan ordusuna yarım kapsamında destek veriliyor. Afganistan halkı, Savunma Bakanlığı adına Türkiye Cumhuriyeti’ne teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Türkiye bizim ikinci ve güvenli ülkemiz"

Afganistan’ın eğitim yanında güvenli bir ülkeye ihtiyacı olduğunu kaydeden Gharib, "Biz bayan personelimizi yurt dışına başka ülkelere gönderemiyoruz. En güvendiğimiz ülke Türkiye olduğu için gurur duyuyoruz. Askerlerimiz eğitim için Türkiye’ye gidecekler dediğimizde izni kolaylıkla aldık. Türkiye bizim ikinci ve güvenli ülkemiz. Ortak bağlarımız, kültürel bağlarımız ilişkilerimiz farklı olduğu için her zaman Türkiye’ye geleceğiz. Bu güven ve ilişkiler geçmişten geliyor, bugün değil" ifadelerine yer verdi.

"Elimizi tutun"

Türkiye’nin çok yakın dost ve kardeşleri olduğunu vurgu yapan Gharib, "Bizim mutluluklarımız sizinle beraberdir. Biz el uzattık, elimizi tutun lütfen. Biz çok haksız bir savaşla karşı karşıyayız. 25 farklı örgüt ve grupla savaşla karşı karşıyayız Afganistan’da. Gençlerimiz özellikle bayanlarımız, Afganistan’da terörizme karşı savaş veriyor. Sizden ricamız var, hangi yoldan bizim komşuları baskı altında tutabilecekse onları baskı altında tutsunlar, bu örgütlere destek olmasınlar ve bu savaşa son versinler. Bunda faydanın yanında onların da zararı var. Bu savaşta biz el uzatıyoruz ve elimizi tutun. Çok yaşasın bizim 100 seneden eski olan dostluk ve kardeşliğimiz" diye konuştu.

Tören, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

İsa Akar-Adem Akalan