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75 gündür maaş alamayan işçiler çaresizce bekliyor

Silivri Kınalı mevkiinde faaliyet gösteren bir fabrikadan 75 gündür maaşlarını alamadıklarını iddia eden işçiler, sabah saatlerinde itibaren fabrikanın önüne gelerek yöneticilerden gelecek güzel bir haber için gün boyu bekledi.

75 gündür maaş alamayan işçiler çaresizce bekliyor

14 Haziran 2018 14:36
75 gündür maaş alamayan işçiler çaresizce bekliyor - Tıkla İzle

Fabrikada çalıştıklarını belirten yaklaşık 150 işçi sabahın erken saatlerinden itibaren fabrikanın kapısının önünde beklemeye başladı. Jandarma ekipleri de fabrikanın bulunduğu bölgede hazırda bekledi. 

Fabrika yöneticilerinin talimatıyla fabrikaya alınmadıklarını da iddia eden işçilerden Metin Aydın, "Bizleri 75 gündür oyalıyorlar. Bir çoğumuz evli ve ev geçindiriyor. Bankalara kredi borcumuz var. Bugün maaşları vereceklerine dair söz vermişlerdi. Ama paralarımız ödenmedi. Onların sözüne güvenerek İstanbul’dan gelen arkadaşlarımız var. Sabahlara kadar mesai yaptığımız günler oldu. Emeğimizin karşılığını istiyoruz. Yakınlarımızdan borç alıp geçinmeye çalışıyoruz. Çok mağdur durumdayız. Bizlere hiçbir açıklama yapılmadan şirketin kapanışı verilmiş. 75 gündür hiçbir arkadaşım tek kuruş almadan bekliyoruz" dedi. 

Muharrem Yıldız isimli işçi de "Bu fabrikanın sevkıyat bölümünde çalışıyorum. Yani buranın hamallığını yapıyorum. Bu gemi battı güveler gitti biz kaldık. Bugün, yarın vereceğiz diyerek hepimizi oyaladılar. Hiçbir yöneticiye ulaşamıyoruz. Hakkımızı istiyoruz" diye konuştu. 

Öte yandan işçilerin durumuyla ilgili olarak fabrika yönetiminden herhangi bir açıklama yapılmadı.  

Yusuf Eker

 

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