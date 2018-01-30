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75 yaşında Afrin'e gitmek için dilekçe verdi

Bursa Büyükorhan Çakıryenice köylüleri, Afrin'deki ' Zeytin Dalı Harekatı'na gönüllü asker olarak katılmak için Jandarma Komutanlığına dilekçe verdi. 75 yaşında dilekçe verip harekata gönüllü olarak katılmak isteyen Osman Özdemir herkesi duygulandırdı.

75 yaşında Afrine gitmek için dilekçe verdi

30 Ocak 2018 17:08

Köylüler, Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen "Zeytin Dalı Harekatı" operasyonuna katılmak için Jandarma Komutanlığına gitti. Gönüllü asker olmak istediklerini söyleyen köylülere çevredeki vatandaşlarda destek verdi.
Ellerinde toplu dilekçe ile gelen Büyükorhan Çakıryenice Dernek Başkan Yardımcısı Celal Atış, ''Bizler Büyükorhan Çakıryenice Köylüleri olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ‘Zeytin Dalı’ operasyonunda gösterdiği kahramanlığı yakinen gururla takip ediyoruz. Bizler de bu gurura ortak olmak, devletimizin bölünmez bütünlüğüne destek olmak amacıyla aşağıda ismi ve imzası bulunan vatanseverler olarak Afrin'de, Türk Silahlı Kuvvetlerimize destek olmak amacıyla görev almak istiyoruz. İster şimdi ister yeri geldiğinde, bizler her zaman her göreve hazırız. Bu ülkede asker doğulduğunu bildirmek üzere komutanımıza Afrin'de görev almak istediğimizi dilekçemizle bildiriyoruz" dedi. 

75 yaşındaki köy sakini Osman oğlu Osman Özdemir ise yaptığı açıklamada, "Her zaman Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin arkasındayız ve her an savaşa gitmeye hazırız.

İlçe Jandarma Komutanı Sinan Çetin, "Bize bu manevi desteğinizden dolayı ordumuz adına,milletimiz adına, Büyükorhan adına, Çakıryenice Köylülerine ve derneğine çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun var olun. Sizin gibi vatanseverler sayesinde bu devletimiz ayakta. Biz kurtuluş savaşını,milli mücadeleyi milletimizle beraber verdik. İnşallah bu beladan da hep birlikte kurtulacağız. Sizin desteğiniz bizler için yeter onur vericidir. Allah razı olsun. Vatandaşlarımızın dilekçeleri ise gerekli yerlere teslim edilecektir" dedi. Okunan duanın ardından vatandaşlar hazırladıkları dilekçeleri komutana teslim ederek İlçe Jandarma Komutanlığından ayrıldı.  

Ali Erdem
 

 

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