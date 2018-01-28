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75 yaşında ikinci defa mühendis oldu

Bursa'da 75 yaşındaki inşaat mühendisi ve öğretmen, bir üniversite daha bitirerek ziraat mühendisi oldu.

75 yaşında ikinci defa mühendis oldu

28 Ocak 2018 10:37

Eğitime gönül veren Nazmi Çınar (75), 1967 yılında eğitim enstitüsünü bitirerek öğretmen oldu. 8 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 1974 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesini kazandı.

6 yılda okulu bitiren Çınar, inşaat mühendisi olarak mezun oldu. Mezun olduktan sonra inşaat mühendisi olarak Orta Doğu ve Afrika'daki ülkelerde 15 yıl çalıştı. Çınar, “Daha sonra ülkeme dönerek burada mühendis olarak çalıştım. 2001 yılında Amerika'ya gidip 1 yıl burada çalıştıktan sonra tekrar ülkeme dönüp emekli oldum. Doğaya ve çevreye çok saygılı bir insanım. Toprakla vakit geçirmeyi seviyorum. Bu sevgim, beni Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesine yazılmaya teşvik etti.

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümünü 2 yılda bitirdim. Daha sonra 6 ay da İtalya'da eğitim görerek mezun oldum. İkinci mühendislik diplomamı aldım. Çevremdeki insanlar bu yaşta okuma azmimi görünce şaşırıyor. Ben gençlere örnek olmak istedim. İnsan azmedip çalışırsa her şeyin üstesinden gelebilir" dedi. 

Burak Türker

 

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