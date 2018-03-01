750 milyon TL'lik yatırım hayata geçirildi.

Sur Yapı, İstanbul ve Bursa’da yer alan üç projesinde teslimlere başladı. Anadolu Yakası’nın gelişen yerleşim merkezi Sultanbeyli’de yer alan İlkbahar 1. Etap projesinde 308 bağımsız bölüm Kasım ayı itibariyle teslim edilmeye başlandı.

Kuzey ormanlarının yanı başında, TEM otoyoluna ve Paşaköy gişelere bir adım uzaklıkta 3. Köprü güzergahında konumlanan ki İlkbahar 1. Etap, planlanan metro hattının hayata geçmesi ile Anadolu Yakası’ndaki merkezi noktalara kolay ulaşım imkanı sağlayacak. İlkbahar 1 projesi, inşaatı tamamlanan ve kısa bir süre sonra hizmete girecek olan 400 yataklı Sultanbeyli Devlet Hastanesine 200 metre, 100 dönümlük üniversite alanına da 300 metre mesafede yer alıyor.

Bölgenin çehresi değişecek

Aynı bölgede yer alan İlkbahar 2. Etap ve Gölbahçe Evleri projelerinde ise satışlar devam ediyor. Bölgedeki üç projenin tamamlanmasıyla 800 konutluk bir cazibe merkezi oluşacak. 3. Köprü, yaklaşık 3 bin personelli ve 400 yatak kapasiteli devlet hastanesi ile 100 dönümlük üniversite alanına komşu konumda olan Sur Yapı projeleri bölgenin çehresini değiştirecek.



Marka Rezidans’ta teslimler başlad

Bursa’nın kalbi Nilüfer’de inşa edilen Marka Rezidans ve AVM’nin geçtiğimiz Mayıs ayında açılan alışveriş merkezinden sonra rezidans teslimleri de Ocak ayı itibariyle başladı. Sosyal tesisleri, dağ manzarası, içerisinde sevilen ve seçkin ulusal ve uluslararası markalarının yer aldığı alışveriş merkezi ile Marka Rezidans, “lüks”ün Bursa’daki yeni simgesi haline şimdiden geldi. 650 milyon dolar yatırım değerine sahip Sur Yapı Marka Rezidans ve AVM, 373 lüks rezidans dairesi, home ofisleri ve alışveriş merkezinde bulunan 250 mağazasıyla Bursa’nın en prestijli karma projesinden biri oldu.

Avrupa Yakası’nın yükselen değeri Güneşli‘de yer alan Sur Yapı Mirage Rezidansta da Kasım ayı itibariyle teslimler başladı. Daha önce inşa ettiği Corridor projesiyle bölgeye değer katan Sur Yapı, Mirage Rezidans ve Çarşı projesinde 3 blokta 342 rezidans ve 60 dükkanın teslimatını gerçekleştiriyor.

Güneşli’de inşa edilen Mirage Rezidans, gösterişli mimarisinin yanı sıra bloklar altında yer alan alışveriş caddesiyle sakinlerine ihtiyaçlarını kolayca karşılayabilme imkanı sağlıyor.