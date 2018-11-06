76 gündür aranan belediye işçisi ölü bulundu

Edinilen bilgiye göre; Efeler ilçesi Hasanefendi Mahallesi 1904 Sokak'taki metruk binadan gelen kötü kokudan rahatsız olan komşuların ihbarı üzerine adrese gelen polis ekipleri, evde başına poşet geçirilmiş bir erkek cesediyle karşılaştı. Yapılan incelemede cesedin 76 gündür kayıp olarak aranan 47 yaşındaki belediye işçisi Murat Tekin'e ait olduğu tespit edildi.

İntihar etti iddiası

Ölü olarak bulunan Aydın Büyükşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Murat Tekin'in kafasında siyah çöp poşeti geçirildiği ve piknik tüpü bağlandığı ortaya çıktı. İntihar ihtimali üzerinde durulan Tekin'in cenazesi otopsi için morga kaldırıldı.