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76 yaşında kenevir yetiştirmekten tutuklandı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde iki yıl önce hint keneviri yetiştirmek suçundan gözaltına alınan M. S. aldığı 3,5 yıllık cezasının onaylanmasının ardından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

76 yaşında kenevir yetiştirmekten tutuklandı

21 Mart 2018 14:21

Geyre Mahallesinde iki yıl önce bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri M.S.'ye ait evin arkasındaki arazide 10 kök ve başka bir arazide 50 kök olmak üzere toplam 60 kök hint keneviri ele geçirdi. Kenevirleri yetiştirdiği öğrenilen M.S. gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmişti. Bu süreçte denetimli serbest bırakılan M.S. 3,5 yıllık cezasının kesinleşmesinin ardından tutuklanarak ceza evine gönderildi. M.S.’nin eşinin şeker hastası olduğunu söylediği öğrenildi. M.S. hint kenevirinin de şeker hastalığına iyi geldiğini duyduğu için böyle bir girişimde bulunduğunu dile getirdi. M.S'nin söylediği bu sözler de kendisini kurtarmaya yetmedi. 

Özgür Dedeoluk

Etiketler: kenevir

 

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