76 yaşında kenevir yetiştirmekten tutuklandı

Geyre Mahallesinde iki yıl önce bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri M.S.'ye ait evin arkasındaki arazide 10 kök ve başka bir arazide 50 kök olmak üzere toplam 60 kök hint keneviri ele geçirdi. Kenevirleri yetiştirdiği öğrenilen M.S. gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmişti. Bu süreçte denetimli serbest bırakılan M.S. 3,5 yıllık cezasının kesinleşmesinin ardından tutuklanarak ceza evine gönderildi. M.S.’nin eşinin şeker hastası olduğunu söylediği öğrenildi. M.S. hint kenevirinin de şeker hastalığına iyi geldiğini duyduğu için böyle bir girişimde bulunduğunu dile getirdi. M.S'nin söylediği bu sözler de kendisini kurtarmaya yetmedi.

Özgür Dedeoluk